Cinq projets culturels seront soutenus grâce au Fonds d’initiatives culturelles

Val-Saint-François – La MRC annonce une somme de 20 000 $ pour le soutien de cinq projets culturels dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles 2026.

En mars dernier, les organisations étaient invitées à soumettre des projets structurants touchant deux thématiques : Culture et nature ainsi que Littératie et culture. Le volet nature visait à soutenir des projets mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel de la région, en favorisant la rencontre entre l’art et l’environnement et contribuant au rayonnement de notre région.

Le deuxième volet littératie visait à soutenir des projets qui misaient sur l’art et la culture pour renforcer la littératie et la créativité de la population, y compris la communauté anglophone, encourageant la lecture, l’écriture, la participation active et l’inclusion.

Volet Littératie et culture

Le projet La boîte à souvenirs (5000 $), porté par la bibliothèque RCM Daniel-Ménard de Richmond et soutenu par le Centre d’art de Richmond réunira enfants et aînés au printemps 2027 pour partager et enregistrer leurs souvenirs et leurs récits de vie. À travers des ateliers d’écriture et des rencontres intergénérationnelles, ces récits serviront de base à une création sonore et musicale originale réalisée par deux artistes de la région. Cette création sera ensuite diffusée dans la communauté grâce à La boîte à souvenirs portative et célébrée lors d’un événement artistique, mettant en valeur la mémoire collective.

Pour la deuxième édition du festival Richmond en Riche Mots, le Rivage donnera la parole à la population avec la tenue d’ateliers d’écriture (5000$). Les ateliers miseront sur la participation citoyenne avant et pendant le festival pour mobiliser la communauté et mettre en valeur la diversité artistique locale. Une exposition présentera les œuvres créées lors des activités préparatoires, soulignant l’engagement et le talent des participants, qui pourront aussi se produire sur scène lors du festival.

Volet Culture et nature

Le projet « Du jardin à l’atelier : faire rayonner la culture » (3135 $) transformera le jardin d’Empreinte d’art à Melbourne en espace de création participatif, où citoyens, horticulture et arts visuels se rencontreront tout l’été. Les participants planteront, découvriront la transformation des végétaux en pigments et exploreront les usages traditionnels des plantes, devenant ainsi acteurs du processus artistique. Cette démarche favorisera la transmission de savoirs, l’inclusion et le sentiment d’appartenance, tout en valorisant le patrimoine vivant et la créativité collective.

Du 2 au 16 mai 2027, le Centre d’art Jardins Racine accueillera une résidence interdisciplinaire sur le thème de l’ornithologie, réunissant quatre artistes professionnels (3135 $). Des ateliers créatifs seront offerts aux jeunes de la région, qui, guidés par les artistes et une médiatrice culturelle, concevront des cabanes d’oiseaux inspirées de la faune locale. Les œuvres, installées dans des écoles de la région et au Centre d’art, seront aussi présentées lors de la rétrospective annuelle, mettant en valeur la rencontre entre art, nature et communauté.

Valcourt 2030 lance un projet de land art collectif pour stimuler la biodiversité, sensibiliser aux enjeux climatiques et renforcer le sentiment d’appartenance local (3730 $). Sous la direction de l’artiste Régine Neumann, avec la participation d’Étienne Plante, des ateliers créatifs réuniront citoyennes et citoyens de tous âges pour concevoir des œuvres intégrant des matériaux recyclés et des éléments naturels.