Le parc des Pionniers accueille l’exposition Bientraitance

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est en présence de l’artiste représentant la MRC du Val-Saint-François, Serge Ferrand, qu’a été inaugurée, au parc des Pionniers de Saint-François-Xavier-de-Brompton, le samedi 6 juin, l’exposition collective et itinérante Bientraitance, composée d’œuvres provenant de huit artistes estriens représentant des situations de maltraitance et de bientraitance envers les personnes aînées.

L’exposition, qui circule en Estrie depuis 2024, permet de sensibiliser la population aux attitudes, aux gestes et aux paroles qui causent du tort (maltraitance) ou, au contraire, qui font du bien (bientraitance) aux personnes aînées, le tout de façon visuelle par des panneaux illustrés qui demeureront au parc des Pionniers tout l’été. Elle est soutenue financièrement par le CIUSSS-Estrie-CHUS, la Concertation estrienne contre la maltraitance des personnes ainées, la Table de concertation des aînés du Val-Saint-François et celle de Memphrémagog.

« Je suis bien content d’accueillir cette exposition chez nous, après Richmond l’été passé. Lorsque le projet a été présenté au conseil à l’automne 2025, l’ensemble des élus a souhaité la recevoir ici parce qu’elle permet de nous conscientiser à l’impact que nous avons sur les autres par nos paroles, notre façon d’agir. Sans le vouloir, il peut nous arriver à tous de faire preuve de maltraitance par un commentaire ou en exprimant de l’impatience ou de l’incompréhension. Voir les scènes de l’exposition, c’est prendre conscience de ce qu’on fait, de ce qu’on dit et d’avoir cette petite seconde pour rectifier notre message ou notre attitude pour passer de la maltraitance à la bientraitance », a exprimé le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Alexandre Roy.

Artiste racinois ayant réalisé le tableau 3 de l’exposition, l’illustrateur Serge Ferrand se dit encore ému de son expérience.

« Participer à ce projet avec mes collègues artistes et les partenaires a été riche d’apprentissages. Chacun des tableaux est une occasion d’ouvrir le dialogue sur une situation déjà vécue ou dont on a été témoin. La maltraitance, c’est pernicieux et peut passer trop finalement inaperçu. L’exposition permet de présenter de manière positive un sujet qui affecte, chaque jour, la vie quotidienne des aînés, qu’ils soient chez eux ou dans un établissement », de dire M. Ferrand.

Les artistes ont bénéficié d’une formation sur la maltraitance avant de se lancer dans la création. Ceux qui ont témoigné de leur expérience créative ont avoué que la période de création les a sortis de leur zone de confort, que ce soit en faisant des œuvres d’un format différent ou même en étant confronté à leur propre réalité. Un des artistes a comparé son expérience de création à un processus de guérison.

Les huit artistes estriens ont été sélectionnés, soit Nadia Loria Legris (Sherbrooke), Line Blouin (Danville), Serge Ferrand (Racine), Elizabeth Paradis-Proteau (Sherbrooke), Jessica Ruel (Granby), Geneviève Bureau (Lac-Mégantic), Caroline Dostie (Canton de Hatley) et Isabelle Lambert (Sutton).