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La Grande Foire minéralogique de Val-des-Sources soulignera cette année plus de trois décennies marquantes

durée 6 juin 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — La 30e édition de la Grande Foire minéralogique de Val-des-Sources, qui aura lieu les 15 et 16 août prochains à l’Aréna Connie-Dion, promet d’être un événement spécial en soulignant cette année plus de trois décennies marquantes.

Rassemblant près de 65 exposants en provenance d’un peu partout en province, dont l’Estrie, la Montérégie, Montréal, Québec et l’Outaouais, la Grande Foire accueillera également le volet international avec des participants venant notamment de l’Afrique. 

Les visiteurs pourront découvrir et même se procurer des pièces issues d’impressionnantes variétés de pierres, minéraux, des vitraux, ainsi que des fossiles et bijoux provenant d’ici et d’ailleurs. Une multitude d’activités, telles que des démonstrations de polissages de pierres de sculptures, viendront également agrémenter l’expérience. 

« Au-delà de la découverte et de la vente, la Foire vise également à sensibiliser le public à la richesse et à la qualité des ressources minéralogiques du Québec, un patrimoine naturel précieux à mettre en valeur. », mentionne la direction de la Foire minéralogique de Val-des-Sources. 

« La 30e Grande Foire minéralogique est l’une des plus importantes au Québec et une occasion unique de célébrer notre passion commune pour les minéraux tout en mettant en valeur notre patrimoine régional. Nous sommes fiers du chemin parcouru et reconnaissants envers tous ceux qui contribuent, année après année, au succès de cet événement rassembleur » souligne la présidente, Mme Louise Joyal.

Rappelons que la Grande Foire avait connu un franc succès l’année dernière, attirant plus de 3 300 visiteurs, venus de divers endroits du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la France et du Brésil. Pour ce 30e rassemblement, les organisateurs souhaitent non seulement faire rayonner l’événement, mais aussi contribuer à la promotion de Val-des-Sources et de sa région.

Afin de souligner l’apport essentiel de ses partenaires financiers, les membres du comité organisateur tenaient à remercier la Ville de Val-des-Sources, le député fédéral, Éric Lefebvre, le député de Richmond André Bachand, la compagnie Bourque Électrique, la Caisse Desjardins des Sources, Coop Métro plus, ainsi que plusieurs autres collaborateurs essentiels.

« Un merci tout particulier aux nombreux bénévoles, dont l’implication et le dévouement sont au cœur de la réussite de la Foire durant ces deux journées d’achalandage. », de conclure la présidente.

 

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