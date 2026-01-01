X
Rechercher
Publicité

Alain Dion cherche l’amour dans le pré à Saint-François

durée 24 juin 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Alain Dion, 65 ans, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, cherche l’âme sœur ; il pourrait le faire de façon intensive dans le cadre de l’émission « L’amour est dans le pré », diffusée sur les ondes de Noovo et de Crave. 

Alain Dion fait partie des neuf potentiels agriculteurs et agricultrices de cette 15e saison. Les candidats ou candidates présélectionnés ont commencé à recevoir des demandes provenant des prétendantes ou de prétendants au profil recherché pour participer à l’aventure. En général, à la suite de ce processus, au mois de décembre prochain, cinq personnes seront retenues pour prendre part à l’émission de télévision qui prendra l’affiche en janvier 2027. Les prétendants ont jusqu’au 24 juillet pour signifier leur intérêt (https://plus.crave.ca/).

Josée Bergeron, qui amène ses chevaux chez lui depuis quinze ans, est à l’origine de son inscription. « L’idée me plaît pour plusieurs raisons. Je souhaite avoir du plaisir et aussi faire connaître l’agriculture. J’y vais de façon un peu pédagogue. Mon père, encore vivant, a été agriculteur toute sa vie. Il a vu toute l’évolution dans ce secteur. Il faut voir d’où ce qu’on vient. Et comme la cerise sur le sundae, je vais peut-être trouver l’amour », de dire M. Dion, en mentionnant le fait qu’il ne se prend surtout pas au sérieux.

Entrepreneur et cultivateur cultivé 

À 23 ans, il a acheté son premier immeuble. « Alain Dion a fait carrière dans l’immobilier après avoir grandi sur la ferme familiale, mais la terre ne l’a jamais quittée. Issu d’une ferme familiale, il a repris la terre pour cultiver et élever quelques animaux. Homme positif, sociable et curieux, il aime quand ça bouge et s’intéresse à mille choses ; l’histoire, les voyages, mais surtout les moteurs et les tracteurs. Il possède même son avion, qu’il fait décoller de ses champs. Après quelques longues relations, M. Dion est prêt à rencontrer la femme de sa vie, sa dernière. Il cherche une femme curieuse, intelligente et complice, capable d’alterner talons hauts et bottes à vaches pour le suivre dans son quotidien bien vivant au pâturage ».

« Je fais du foin et des céréales. J’ai aussi 12 bovins. J’ai trois ânes et Josée possède trois chevaux. C’est un grand plaisir. Actuellement, j’appelle mes bovins par leur nom. Je ne veux pas grossir à ce niveau. Et il y a Maurice, mon âne. Et je peux vous dire que ça se peut que Maurice devienne une vedette… », soutient avec humour le candidat de L’amour est dans le pré. 

« Ça ne sera surtout pas plate chez nous. Il va y avoir de l’activité. Je vais apprendre bien des choses dans cette expérience. J’ai de grandes attentes : je veux avoir du plaisir. Et si l’amour arrive, tant mieux. Elle devra être colorée et me taquiner à l’occasion. Avoir une bonne répartie. Quand je me promène en tracteur dans le champ, c’est rare qu’une femme passe. Et s’il en passe une, à mon avis, c’est une perdue. L’amour est dans le pré est donc une très belle occasion.

« Mon bonheur, c’est quand je me retrouve dans le champ ; quand je me promène avec de la bonne musique. Je vois le paysage. Il y a aussi l’odeur du foin. Le sourire me revient chaque fois. Je souffre de tractomanie. C’est la maladie d’acheter des tracteurs. J’en ai vingt. En fait, je m’amuse dans ma job », avoue-t-il

Il a aussi flirté avec la politique. En 2014, il a été candidat pour la Coalition avenir Québec dans la circonscription électorale de Richmond. 

Il n’a jamais été marié et il n’a pas d’enfant.

« Mes entreprises sont à maturité. Les principales choses ont été mises en place. Je ne suis plus à un âge pour prendre de l’expansion. Je veux maintenant peaufiner mes affaires. Et si une femme souhaite un jardin, elle l’aura son jardin », termine Alain Dion.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le parc des Pionniers accueille l’exposition Bientraitance

23 juin 2026 | 0h00

Le parc des Pionniers accueille l’exposition Bientraitance

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est en présence de l’artiste représentant la MRC du Val-Saint-François, Serge Ferrand, qu’a été inaugurée, au parc des Pionniers de Saint-François-Xavier-de-Brompton, le samedi 6 juin, l’exposition collective et itinérante Bientraitance, composée d’œuvres provenant de huit artistes estriens représentant des ...

LIRE LA SUITE
La Grande Foire minéralogique de Val-des-Sources soulignera cette année plus de trois décennies marquantes

6 juin 2026 | 0h00

La Grande Foire minéralogique de Val-des-Sources soulignera cette année plus de trois décennies marquantes

Val-des-Sources — La 30e édition de la Grande Foire minéralogique de Val-des-Sources, qui aura lieu les 15 et 16 août prochains à l’Aréna Connie-Dion, promet d’être un événement spécial en soulignant cette année plus de trois décennies marquantes. Rassemblant près de 65 exposants en provenance d’un peu partout en province, dont l’Estrie, la ...

LIRE LA SUITE
Le Salon empreinte D’Art 2026 est de retour en mai

19 mai 2026 | 0h00

Le Salon empreinte D’Art 2026 est de retour en mai

Melbourne — L’art, la nature et la créativité seront de nouveau au rendez-vous lors du quatrième Salon empreinte d’Art qui se tiendra du 29 au 31 mai 2026 à la Galerie Perkins, située à Melbourne. « Installé dans un cadre rural enchanteur, cet événement multidisciplinaire invite les visiteurs à vivre une fin de semaine inspirante où se ...

LIRE LA SUITE