La minisérie Bienvenue à Kingston-Falls sera disponible le 7 mai
Danville — Quelques décors familiers seront bientôt à l’honneur sur nos écrans. En effet, le centre de presse de Radio-Canada a récemment fait savoir que la minisérie « Bienvenue à Kingston-Falls », tournée en partie à Danville l’automne dernier, sera finalement disponible sur la plateforme ICI Tou.tv Extra à compter du 7 mai prochain.
Rappelons que la série policière sur fond d’humour noir, réalisé par l’auteur, scénariste et comédien de la région, Robin Aubert, comprend six épisodes de 60 minutes chacune.
On y raconte les aventures de l’enquêteur Gabriel Serpent, joué par Maxime Leflaguais, qui doit se pencher sur la découverte d’un cadavre à demi enterré, découvert en position pour le moins douteuse, alors que ses fesses sortant du sol servent de support à un vélo. Celui-ci devra également notamment composer avec la venue au dossier de l’enquêtrice Cynthia Quinn, un personnage coloré interprété par la Danvilloise d’origine Marie-Ève Milot.
Les deux comédiens sont également flanqués d’une belle brochette d’acteurs de renoms pour leur assurer la réplique. L’anticipation touche bientôt à sa fin, et les téléspectateurs impatients vont enfin découvrir cette création de fiction qui mélange des morceaux d’univers locaux. Ils vont pouvoir se plonger dans l’intrigue avec impatience.
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