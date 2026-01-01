« Le Chant des Silences » en exposition à l’Espace culturel Val-des-Sources jusqu’au 29 avril

Val-des-Sources — Faire émerger du silence les vastes niveaux de l’émotion humaine, voilà ce qu’offrent les œuvres de l’artiste multidisciplinaire Jean-François Léger dans son exposition photo « Le Chant des Silences ».

Présentée à la galerie de l’Espace Culturel Val-des-Sources depuis le 26 février dernier, celle-ci sera accessible gratuitement sur les heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 29 avril prochain.

Natif de la région métropolitaine et résident danvillois depuis maintenant une dizaine d’années, Jean-François Léger est une personnalité bien connue non seulement dans la région, mais aussi à l’internationale, notamment en raison de son implication professionnelle en matière de création musicale pour le théâtre, le cinéma, le cirque et la télévision.

Si l’homme maîtrisait l’art de la composition musicale depuis bon nombre d’années, le monde de la photo ne s’est réellement ouvert à lui que depuis quelques années seulement.

« Je pourrais dire que j’ai vraiment été interpellé par cette forme artistique à la suite d’une visite à une exposition de Claude Dupont il y a quelque temps. J’ai ressenti à ce moment le désir d’approfondir mes connaissances en la matière et de chercher à faire transcender l’émotion humaine de la pellicule. C’est donc avec le support de photographes émérite que je me suis lancé dans le projet. », de relater celui qui, après avoir participé à quelques collectifs, en est à une première expérience d’une exposition en solo.

Jean-François définit notamment ses œuvres par l’expression « une émotion, un personnage ». Le Chant des silences comprend des pièces en exposition qui mettent en lumière des personnages empreints de diverses émotions et dont certains peuvent à la limite en être captifs.

Le rire, la joie, les pleurs, le doute et l’émerveillement sont quelques exemples de ce que le visiteur pourra s’imprégner au travers de l’essence du sujet capté par l’œil photographique de l’artiste.

La plupart des sujets des photos sont des hommes, principalement en raison du fait que les émotions peuvent parfois sembler plus difficiles à exprimer pour eux, y compris pour moi. Ce n’est certes pas une unique vérité en soi, mais bien l’image et l’expression que je trouvais intéressante d’explorer. », de poursuivre M. Leger.

Ce dernier souligna la relation de confiance présente avec les modèles qui accepte de se livrer à la caméra, des gens gravitant pour la plupart dans l’entourage direct du photographe. Pour de plus amples détails concernant l’exposition en elle-même, ainsi que les différentes initiatives artistiques de Jean-François Léger, une visite du tout nouveau site internet de l’artiste s’impose, où celui-ci nous donne rendez-vous à l’adresse www.jeanfrancoislegerphoto.com/fr/.

Bien que l’exposition en soit à ses premiers pas, M. Léger entend jumeler la teneur de ses arts en ayant comme ambition de faire voyager le Chant des Silences à travers la francophonie et en y insérant une création musicale unique à chacune des pièces en exposition dans le futur.

À la suite de sa présence à Val-des-Sources, l’artiste à la caméra se donne une période de plus ou moins douze mois pour bonifier l’exposition et la proposer en itinérance.