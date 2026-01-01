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Une galerie-photos permanente au Centre sportif J.-A.-Lemay

durée 7 avril 2026 | 00h00

Windsor — La galerie-photos permanente du Centre sportif J.-A.-Lemay a été inaugurée le samedi 21 mars dernier. 

Cette galerie photo, qui offre de l’espace pour 10 surfaces (encadrements) de 20 X 30 pouces, donnera de l’exposition aux activités qui se tiennent au Centre sportif J-A Lemay à toutes les périodes de l’année que ce soit pour le sport, les loisirs ou toutes autres activités en lien avec la communauté. 

Cette année, les photos présentées seront en lien avec le 150e anniversaire de Windsor.

En janvier-février 2026, l’organisation du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor aura été la première activité à exposer 12 clichés qui soulignaient le travail de ses bénévoles au cours des 48 dernières années du tournoi. Cette initiative a été très appréciée. Alors, il a été décidé en collaboration avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de rendre permanent ce lieu d’exposition situé dans l’aréna.

Les prochains à profiter de cette galerie, du 21 mars au 18 avril 2026, seront les membres du Club de patinage des Patins d’Argent. Seize photos d’archive de 1968 à 2025 ont été sélectionnées. Celles-ci témoignent du travail accompli au fil du temps et mettent en lumière la motivation et le plaisir de bouger transmis aux jeunes depuis toutes ces années. À noter que le 58e spectacle annuel du Club sera présenté le 18 avril prochain, à 18 h, au Centre J. A. Lemay.

De la fin avril jusqu’à la fin juin, trois expositions seront présentées, dont une consacrée aux photos d’archive du fameux souper au Homard en juin.

Cette galerie-photos est en fait l’initiative du photographe Pierre Pinard et de Catherine Joubert, coordonnatrice loisirs culture et vie communautaire de Windsor.

« Cette Galerie-Photo aura quelque chose de motivant pour tous les jeunes qui font du sport et des activités en lien avec le service récréatif de la ville. On pourra aussi rendre hommage aux nombreux bénévoles », souligne Pierre Pinard.

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