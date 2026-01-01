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Joël Côté de retour au micro de CJAN 99,3

durée 8 avril 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Val-des-Sources — La direction de Résonnance Médias, qui est officiellement propriétaire de la radio CJAN 99,3 de Val-des-Sources depuis quelques mois, a profité de la journée mythique du 1er avril pour annoncer sur ses réseaux sociaux le retour à l’antenne de l’ancien animateur vedette de la station, Joël Côté.

Si certains ont pu croire à un « poisson d’avril » en bonne et due forme, il n’en est rien alors qu’à compter du 18 avril prochain, Joël sera à la barre de l’émission Weekend Flashback, laquelle sera diffusée en direct chaque samedi matin de 7 h à midi.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le retour de Joël au sein de l’équipe du 99,3. C’est quelqu’un que j’apprécie personnellement et que je connais depuis plusieurs années déjà. Je dois avouer que nous avions survolé le sujet d’une possible collaboration par le passé, mais sans vraiment en approfondir la question. Il faut dire qu’avec un emploi du temps déjà fort occupé avec la gestion de son entreprise, il est certain que les disponibilités s’avéraient assurément limitées de son côté également. Cela dit, un poste au sein de l’équipe d’animation s’est libéré au cours des derniers jours et les discussions ont repris entre nous pour finalement en arriver à cette entente. Joël reprendra donc la plage horaire qu’occupait avec brio Carl Lambert, lui qui a décidé de relever de nouveaux défis personnels. Ainsi, il sera en ondes pour une dernière fois, toute la matinée du 11 avril prochain. J’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion qui m’est offerte pour remercier sincèrement Carl pour son excellent travail et son engagement envers CJAN au cours des dix dernières années. », de confier M. Jonathan Cyrenne, Directeur général de la station et propriétaire de Résonnance Médias.

Rejoint par téléphone au cours de la journée de mercredi dernier, Joël Côté se disait très heureux de reprendre le micro à la maison.

« C’est vraiment spécial de retourner où tout à commencer pour moi. Je pense que cela doit faire la quatrième fois que je me joins à CJAN. J’ai débuté par un travail étudiant à l’âge de 15 ans et j’ai eu le privilège d’y évoluer au fil du temps avec de super collaborateurs, dont bien entendu Marie-Paule Gendron avec qui j’ai passé de très belles années. »

Questionné à savoir s’il entendait reprendre l’animation radio sur une base quotidienne éventuellement, ce dernier s’est montré pour le moins très clair à ce sujet.

« Non, ce n’est pas dans les plans présentement, je suis propriétaire d’un cinéma à Trois-Rivières et j’y consacre le plus clair de mon temps. Toutefois, la piqûre de la radio, si je peux m’exprimer ainsi, est toujours bien présente, c’est clair. Cette opportunité s’avère pour moi une occasion fort intéressante de profiter de la disponibilité que m’offre le weekend pour retrouver ce plaisir et reconnecter avec les auditeurs de ma région. J’ai toujours beaucoup apprécié la radio locale et la proximité qu’elle offrait avec les gens et donc, lorsque l’opportunité s’est présentée à moi, c’est avec enthousiasme que j’ai accepté d’emblée l’offre de Jonathan et de l’équipe de CJAN, en fait, c’est un peu comme rentrer une nouvelle fois à la maison. J’aurai ainsi le plaisir d’interagir en direct avec le public et de présenter une musique qui me rejoint pleinement avec des succès des années 1980 à 2000. », de conclure celui dont la voix ne résonnait plus sur les ondes radiophoniques depuis la fin de son aventure à Rouge Fm Sherbrooke en mai 2019.

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