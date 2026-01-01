L’Espace Hortense du P’tit Bonheur accueille l’artiste Nathalie Dupont

Saint-Camille — Depuis le 15 mars jusqu’au 3 mai 2026, l’Espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille accueille les œuvres de l’artiste aux multiples talents Nathalie Dupont, dans le cadre de son exposition « Retour à l’expéditeur ».

Domiciliaire dans la région de Drummondville, l’artiste peintre et poète présentera des toiles acryliques où l’art visuel et la poésie se jumellent.

Au fil de ses explorations, Nathalie Dupont a affiné un sens profond de l’équilibre entre sa perception de la nature, de ses couleurs changeantes, et l’expression infinie de la lumière à travers une forme d’art en constante évolution.

Nathalie explore d’abord le mouvement par une formation en art et danse. Cette expérience artistique s’imprègne dans l’inconscient et d’instinct marquera la signature de l’artiste.

Les gestes et les mouvements colorés dynamisent la composition. La facture de l’œuvre se veut douce et fluide, rehaussée d’impressions colorées, de mouvements forts et déterminés.

La forme et la ligne structurent l’espace et fragmentent en zones de force les différentes parties de l’œuvre. C’est dans leur mise en relation que les sujets donnent un nouveau sens intimiste et universel à la fois. Une certaine constance se remarque dans le choix de codes visuels, notamment les humains, la nature, les formes circulaires et les lignes enlacées.

Quoi que la couleur exprime davantage qu’elle représente, certaines couleurs prédominent dans la plupart des tableaux. Son amour pour les mots l’amène inexorablement à la poésie, sa poésie, qu’elle associe à une série de tableaux qu’elle nomme « Retour à l’expéditeur ».

Une certaine constance se remarque dans le choix de codes visuels, notamment les humains, la nature, les formes circulaires et les lignes enlacées. Quoi que la couleur exprime davantage qu’elle représente, certaines couleurs prédominent dans la plupart des tableaux.

Le blanc, le jaune, l’ocre et l’orangé illuminent les contrastes des zones sombres et profondes, signe d’un optimiste ne cédant pas à la morosité de certaines situations ou visions tourmentées de notre époque.

Les effets de couleurs, de lignes ou de formes n’ont guère le souci de représentation traditionnelle. Ces effets se juxtaposent aux effets lisses et fluides répondant au senti du sujet. Cette approche oriente les recherches plastiques de l’artiste au sujet du rythme et de la construction spatiale du tableau. »

Le public pourra ainsi se nourrir de l’art et de l’histoire qu’offre l’exposition « Retour à l’expéditeur », qui sera présentée dans la charmante salle de l’Espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille.

Les heures d’ouvertures de la salle sont du mardi au jeudi de 9 h à 16 h, le vendredi de 9 h à 18 h, de même que les samedis et dimanches sur rendez-vous. Pour de plus amples informations : 819 340-1993.