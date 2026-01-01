Angine de poitrine à Richmond à guichet fermé !

Richmond — Le phénomène musical Angine de poitrine se produira le 15 avril sur la scène de la microbrasserie L’Ardoise à Richmond. Le spectacle se déroulera à guichet fermé.

Formé en 2019, le groupe Angine de Poitrine est un duo de rock expérimental québécois originaire de Saguenay. Le groupe est composé de deux membres, Khn de Poitrine (guitare, basse et instruments microtonaux) et Klek de Poitrine (batterie), qui se produisent sous des pseudonymes et sont connus pour leur anonymat.

« Près du mois d’août, nous avons commencé à regarder pour les avoir ici. Nous les connaissions parce que Carl Péloquin, un des trois membres de la coopérative brassicole de L’Ardoise, les avait vus en spectacle. Il les avait adorés. Nous avons alors regardé si le duo pouvait faire de plus petites salles. Ils faisaient beaucoup de premières parties de bands établis et des festivals », raconte Éric Cardinal, membre de la coopérative de L’Ardoise.

Le duo a alors accepté de faire cette petite salle de 70 places. Il y a trois mois, les responsables de la coop ont finalement signé de contrat. « Entretemps, nous avons vu que le groupe commençait à prendre de l’ampleur. Quelques semaines plus tard, nous étions bien heureux d’avoir signé avec eux. Nous sommes très reconnaissants et nous nous considérons d’être un peu chanceux d’être arrivés au bon moment », avoue le membre de la coop.

Bien sûr, le spectacle se tient à guichet fermé. « Nous avons mis les billets en vente il y a un mois et demi. En moins d’une semaine, tout était parti. C’était avant leur prestation à Tout le monde en parle.

Angine de Poitrine, représenté par la maison de production Bonzaï est reconnu pour son style unique, qui combine le rock expérimental, la musique microtonale et la performance artistique. Ils utilisent des systèmes d’accordage non standards, des rythmes complexes et des compositions principalement instrumentales. Leur musique est souvent décrite comme déroutante, mais également fascinante et hypnotique.

« Depuis le tout début, nous rêvions d’avoir des spectacles. Nous ne pensions pas que c’était possible, étant donné la dimension et les 70 places. Notre projet, c’est le projet d’une microbrasserie à la base. Le premier spectacle que nous avons réussi à obtenir, c’est Fred Fortin. Après quoi, il y a eu Bernard Adamus. Nous nous sommes donc rendu compte que c’était possible. À partir de là, nous avons cru que les musiciens que nous aimons pouvaient se produire dans notre salle malgré sa dimension », de dire M. Cardinal, en énumérant quelques artistes qui se sont produits à L’Ardoise, comme Josh & The Dirty Rags, keith kouna, Bloodshot Bill, Jesus les filles et les Chiens de Ruel.

« Nous tentons aussi d’avoir de la place pour de nouveaux bands, de jeunes artistes qui en sont à leur premier spectacle. D’autres ont plus d’expérience, comme Mononc’ Serge. Il va d’ailleurs revenir à l’automne. Il y a de la place en région pour ce genre de salle. Les gens viennent de loin pour voir nos shows qui ont un petit côté intime. C’est vraiment rendu un attrait touristique », soutient M. Cardinal.

Malgré leur anonymat, Angine de Poitrine a gagné une reconnaissance internationale, notamment grâce à leur performance sur la radio KEXP. Ils ont été sacrés Artiste de l’année au GAMIQ en 2025.