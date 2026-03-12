L’humoriste Charles Beauchesne de passage au Camillois
Saint-Camille - Le 14 mars prochain à 20 h, l’établissement « Le P’tit Bonheur de Saint-Camille » aura l’honneur d’accueillir une visite hors du commun en la personne de Charles Beauchesne, humoriste, auteur et conférencier.
Il présentera sa conférence historique et humoristique intitulée « Charles Beauchesne parle de Jack l’Éventreur pendant soixante minutes » au Centre le Camillois.
L’humoriste aux allures des plus sinistres transportera ainsi son public vers la fin du 19ᵉ siècle à Londres où « alors que la populace œuvre matin et soir dans les usines toxiques et dangereuses de l’ère industrielle, un monstre sans nom ni visage se terre dans les ruelles. Un meurtrier dont on ne connait rien, qui donnera naissance au 20ᵉ siècle par l’utérus ensanglanté des prostituées de Whitechapel, avant d’inexplicablement disparaître à jamais dans le brouillard londonien ».
C’est l’histoire sombre et tristement célèbre de Jack l’Éventreur, où l’artiste nous guide sur ses traces et tente de démystifier les mythes entourant le phénomène en utilisant l’humour et des anecdotes pour découvrir la véritable nature du personnage.
Charles Beauchesne s’est fait connaitre grâce à son balado historique et humoristique « Les pires moments de l’histoire » (récompensé par trois Oliviers du meilleur balado en 2021, 2022 et 2023), ainsi que par ses chroniques humoristiques dans l’émission matinale populaire « La journée est encore jeune ».
Il est décrit comme « l’intellectuel vampirique préféré de toute la famille. Humoriste, auteur et conférencier, son parler soutenu aux allures de documentaire scientifique et de vieux grimoire médiéval ne laisse certes personne indifférent en tout cas… »
Pour de plus amples informations sur le spectacle et se procurer des billets, on visite le site internet du P’tit Bonheur au www.ptitbonheur.org.
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