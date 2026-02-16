« Les femmes créatives du centre » exposent au Centre le point d’ancrage de Val-des-Sources
Val-des-Sources — Depuis le 22 janvier dernier, le Centre des femmes Le Point d’ancrage, situé au 395A, de la 1re avenue à Val-des-Sources, accueille une exposition collective réunissant les œuvres de 12 femmes créatives fréquentant l’endroit.
« Chaque année, en ouverture de la programmation de ses expositions, le Centre des femmes invite ses usagères à partager et exposer leurs créations réalisées au Centre ou dans l’espace de leur atelier personnel. Des femmes qui aiment créer, exprimer leur originalité et les fantaisies qui les habitent, jouer avec les couleurs et les formes et se rassembler. C’est pourquoi nous souhaitons nous rassembler autour de leurs œuvres. », confia Mme Line Blouin.
Dessins et peintures abstraites selon le principe de la technique Drip Painting, le mélange des couleurs, des formes et du mouvement apporte un angle créatif assurément capable de faire voyager la pensée et l’imaginaire.
L’exposition, qui se déroulera jusqu’au 25 février prochain, sera accessible à toutes et à tous pour une visite entièrement gratuite les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30.
Rappelons que l’organisme Le Point d’ancrage vise à soutenir les femmes […] « dans la reprise de pouvoir sur leurs conditions de vie, la défense des droits des femmes ainsi que la prévention et la sensibilisation aux réalités vécues par les femmes. »
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