Le bénévolat au centre de la 48e Expo-photos

durée 13 février 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Le 15 février, ce sera le lancement de la 48e Expo-photos du photographe Pierre Pinard, à la galerie du Château Bel-Âge à Windsor.

L’exposition sera consacrée aux 48 ans de bénévolat pour le tournoi juvénile bantam, dans le cadre du 150e anniversaire de Windsor.

« L’accent sera mis sur les bénévoles et sur les événements qui se sont produits en 48 ans. En particulier, une invitation est lancée à tous ceux et celles qui ont été bénévoles au tournoi. Il est important de dire que l’Expo-photos est ouverte au grand public », de dire l’instigateur de l’exposition, le photographe Pierre Pinard.

L’Expo-photos, qui regroupe une quarantaine de photos, se termine le 28 février. La coupure de ruban se fera le 15 février en début d’après-midi.

« Elle s’adresse aussi à tous ceux qui ont joué à ce tournoi de hockey », souligne le photographe.

