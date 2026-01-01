Val-des-Sources — La prolifique artiste en arts visuels Line Blouin expose actuellement quelques-unes de ses créations sur une partie des murs de couloir de l’hôpital de Val-des-Sources. Forgée d’une série de dessins soigneusement sélectionnés en provenance de sa collection « Danser sous l’orage », l’artiste nous propose un voyage visuel immersif au cœur même de ses sources d’inspiration.

« Depuis plus d’une année, ma production en peinture et en dessin prend assise au cœur de l’enfance. Avec les 47 dessins de la collection “Danser sous l’orage” — dont voici une sélection — j’ai tenté d’emprunter le chemin vers l’enfant pur, brut à l’intérieur de moi. Ce diamant qui brille en chacun de nous, avant qu’on nous ait montré le moule social acceptable. Cette enfant est bien vivante en moi. Et c’est avec elle que j’ai dessiné et suivi le mouvement de vie qui en émergeait. Nous nous sommes amusées. », de confier l’artiste bien connue.

« Ce chemin n’a pas seulement alimenté ma joie, il l’a élevée à un niveau inattendu. J’en fus habitée comme jamais auparavant, par une intensité pure et puissante. La lecture du livre de Robert Lalonde, On est de son enfance, fut un déclencheur puissant qui m’a propulsée dans des élans de créations fertiles. Il m’a accompagnée, fais ressentir les piliers de mon enfance, ses joies et ses peines, et surtout, il m’a autorisée à vivre la réconciliation avec l’enfance par la voie des arts. Je fais de l’art pour faire plaisir à mon enfant intérieure. Et ici, j’ai choisi de l’inviter à s’exprimer totalement, à devenir ma muse, à danser ses couleurs, à se dégager des tempêtes et à retrouver le plaisir de valser sous la pluie pour entrer dans la puissance du jeu. », a-t-elle notamment poursuivi. Rappelons par ailleurs que Mme Blouin avait justement reçu en rencontre de dialogue ouverte au public Robert Lalonde, alors que l’auteur, acteur et dramaturge québécois était de passage à l’Espace galerie de Val-des-Sources en juin 2025.

Soutenue et présentée par le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), l’exposition est accessible aux visiteurs depuis le 21 janvier dernier et elle se poursuivra ainsi jusqu’au 18 mars 2026.