Julie-Pier quitte Occupation Double avec plein de projets en tête

Windsor — Finalement, Maxim et Julie-Pier ont quitté les maisons d’Occupation Double Chypre tout juste avant le voyage final. Elle en ressort la tête remplie de projets…

« Nous nous étions faits un peu à l’idée de quitter l’aventure. Nous étions le couple le moins bien placé. Je m’y attendais. Je n’ai pas été très déçu par cette situation. J’étais juste contente d’avoir rencontré quelqu’un et de m’être rendue jusqu’au bout », avoue la jeune femme de Windsor.

Il est important de noter que Julie-Pier était considérée comme l’une des candidates les plus fortes de la saison, avec son franc-parler et son sens de la répartie. Elle avait même reçu les éloges de Julie Snyder, la productrice de l’émission, qui l’avait qualifiée de « candidate qui m’a fait le plus rire depuis que je produis OD ».

La productrice de la populaire téléréalité a avoué être charmée par le « sens du comique » de la candidate Julie-Pier Letarte.

« Chaque fois qu’elle parle dans Occupation Double, elle me fait rire. Donc, pour moi, c’est plus qu’une candidate, c’est une humoriste, a dit Julie Snyder, rappelant au passage que c’est d’ailleurs le métier de formation de la jeune femme.

À la suite d’Occupation Double, plusieurs opportunités se présentent à l’humoriste de Windsor.

« Je suis humoriste de formation à l’École nationale de l’humour. Je veux continuer dans cette lignée-là. J’ai des projets. J’ai un podcast (Mythomane). Ça a fait deux ans et demi que ça roule. Nous avons le projet de faire des directs avec ce podcast. J’ai aussi des projets pour ma carrière personnelle. Nous sommes sur le point de signer certains contrats. Je ne peux donc pas en parler publiquement avec plus de précisions. Je vois donc ma carrière comme humoriste-animatrice. Il y a de belles choses qui se présenteront », soutient Julie-Pier.

Tous les jours, elle reçoit des centaines de messages sur Instagram. « Certains me demandent où peuvent-ils me voir en spectacle. Il y a bien des gens qui souhaitent me voir dans d’autres projets », de dire Julie-Pier Letarte.

Elle n’exclut pas la possibilité de venir se produire dans la région. « J’ai déjà pris part à une soirée d’humour à Sherbrooke et à un festival de l’humour à Windsor. C’est le fun de retourner dans ma région. C’est tellement une communauté accueillante. Je me sens lié à ces gens », mentionne-t-elle.

« Lorsqu’on va à OD, on a l’opportunité de se voir d’un point de vue extérieur. Il y a peu de gens qui ont la chance de vivre une telle expérience. Il faut donc en profiter pour faire de l’introspection. Je retiens de cette aventure ma nuit d’amour avec Max. Nous avons parlé durant huit heures. J’ai aussi développé de belles amitiés avec d’autres filles d’Occupation Double », avoue Julie-Pier Letarte, en ajoutant qu’elle remercie les gens de la région pour leur appui.