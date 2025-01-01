X
Danville Histoire Culture et Société invite le public à découvrir un pan de l’histoire de la rivière Nicolet

durée 17 décembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville - Danville Histoire Culture et Société (D.H.C.S.) récidive avec l’une de ses soirées thématiques gratuites.

Les participants découvriront des aspects humoristiques, interactifs et conviviaux de l’histoire de la municipalité et de la région.

Cette fois, la société d’histoire danvilloise invite les personnes intéressées à assister à une narration de photos projetées entourant une époque marquée de la rivière Nicolet, ainsi que de la présence à ses abords de divers moulins à scie et papier, de même que d’infrastructures de ponts et bien d’autres.

Présentée entre 19 h 30 et 21 h 30 le vendredi 19 décembre prochain dans la salle des Chevaliers de Colomb de Danville, située au 77, 1re Avenue, cette soirée toute spéciale sera une occasion unique pour tous de découvrir, de redécouvrir ou encore d’en apprendre davantage sur les modes de vie et les habitudes de ceux et celles qui nous ont précédés sur le territoire.

Fidèles aux présentations antérieures, les membres de D.H.C.S. étaleront avec passion ces traces du passé, qui ont assurément contribué à façonner notre présent, au rythme d’images soigneusement sélectionnées, d’anecdotes savoureuses et de souvenirs de toutes sortes.

« Tous les jeunes, les nouveaux citoyens et, bien sûr, les résidents de longue date de la municipalité sont invités à venir participer à cette soirée de présentations et d’échanges qui se tiendra dans une ambiance d’autrefois. Dites-le à vos amis et au plaisir de vous y voir. Si, par hasard vous aviez des anecdotes à nous partager, voilà qui sera certes un bon moment pour le faire.», de commenter avec enthousiasme le président de l’organisme et personnalité bien connu dans la région, M. Normand Desharnais.

