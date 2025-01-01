X
Isabelle Therrien expose son art à l’hôpital de Val-des-Sources

durée 16 décembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Depuis le 26 novembre et jusqu’au 21 janvier prochain, les amateurs d’arts visuels sont invités à sillonner les couloirs de l’hôpital de Val-des-Sources, où le Regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) présente l’exposition de l’artiste peintre et graphiste bien connue dans la région, madame Isabelle Therrien.

Cette artiste expose 11 de ses créations sur des masques de type intergalactique, dans le cadre du projet « Deuxième vie ». Il s’agit de masques usagés provenant de brocantes, boutique ou autres et provenant d’un peu partout sur la planète, auxquels l’artiste donne une seconde vie en laissant libre cours à son inspiration créative.

S’exprimant par le biais d’une note de présentation de RAVIR, l’artiste révéla qu’elle était une amoureuse de la géométrie sacrée, des symboles anciens et de l’utilisation de motifs. Selon elle, ces éléments représentent la façon dont elle perçoit le monde « en son sens profond ».

Elle poursuivit en soulignant qu’elle concevait des œuvres dites « vibrantes de couleurs et pleines de mouvements », offrant une représentation bien personnelle du point de vue de l’artiste, « de l’interconnexion entre tout ce qui est. »

« Cette exposition vous offre une série de peintures acryliques sur masques en bois récupérés. Ces masques intergalactiques sont des trésors aux mille histoires venant de pays étrangers qui ont été délaissés pendant des lunes. L’idée est de redonner une deuxième vie à ces objets magnifiques trouvés dans des magasins de seconde main. Souvent recouverts de poussières et noircis par le temps, les masques que je sélectionne passent par une transformation complète : ils sont d’abord nettoyés, puis peints en blanc pour ensuite être vêtus de motifs aux couleurs vives, puis vernis à plusieurs reprises pour assurer leur survie dans le temps. », continua Isabelle Therrien.

Il est important de noter que l’artiste participe en même temps à d’autres expositions collectives indépendantes dans la MRC des Sources. Il est donc actuellement possible de découvrir d’autres œuvres de Mme Therrien dans la grande salle de l’Hôtel Val-des-Sources avec l’exposition « L’Art qui unit », ainsi qu’à la galerie-atelier Lézartis de Saint-Adrien, cette fois dans le cadre de l’exposition « On s’accroche ! » Expositions de petits formats ».

 

