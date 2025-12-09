« Le classique, c’est chocolat » sélectionné comme finaliste pour les prix Opus
Richmond — Le Centre d’art de Richmond a été sélectionné comme finaliste à l’occasion des prix Opus, dont le gala aura lieu le dimanche 8 février.
Pensée pour initier les familles à la musique de concert, la série propose une expérience en trois temps : un atelier créatif pour les enfants, un concert adapté et rassembleur accompagné d’un chocolat chaud, puis une discussion conviviale avec les artistes.
Cette formule inclusive et chaleureuse crée de véritables ponts entre les générations, nourrit la curiosité musicale des jeunes et enrichit l’offre culturelle en milieu rural. La visibilité nationale du projet dans les médias ainsi que la reconnaissance professionnelle (Prix Développement culturel 2024 du Conseil de la culture de l’Estrie) ont confirmé son importance en tant que vecteur de rayonnement culturel pour la région.
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