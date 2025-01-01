Des locaux plus spacieux et un hommage surprise à son président-fondateur pour la Source d’Arts

Val-des-Sources — Ils étaient plus d’une soixantaine le jeudi 13 novembre dernier, afin d’assister à l’inauguration officielle des nouveaux locaux de création agrandis de l’organisme La Source d’Arts à Val-des-Sources.

Entrepris en février 2024, les travaux auront permis de doubler la superficie de ses locaux et l’installation d’un four céramique communautaire, lequel aura fait l’objet d’une aide financière de l’ordre de 80 % provenant de la MRC des Sources.

Cela aura aussi permis l’ajout d’équipements spécialisés, tels que deux tours à poterie, une galetteuse ainsi qu’un ensemble complet d’outils pour le travail de l’argile. Mentionnons également l’aménagement d’un système de ventilation supporté par Action bénévole, de même qu’un soutien de Desjardins pour les ateliers itinérants.

« Un nouveau studio d’estampe a également été créé, comprenant une presse historique datant de 1850, prêtée pour trois ans renouvelables par le maître imprimeur Alain Piroir. Une seconde presse sera installée le 24 novembre, témoignant de l’engouement pour la gravure, le monotype et la calligraphie. Grâce à ces aménagements, Val-des-Sources rejoint désormais les villes québécoises reconnues pour offrir des espaces professionnels en estampe, aux côtés de Magog, Trois-Rivières, Québec, Montréal et Val-David. », a également laissé savoir l’organisme.

Un autre moment des plus spécial est aussi venu agrémenter la soirée, alors qu’un hommage fut rendu à l’un des piliers et cofondateurs de la Source d’Arts il y a de cela près de 13 ans maintenant, monsieur Michel Bédard.

Ce dernier s’est vu adresser de très bons mots de la part des dignitaires présents et reçu notamment un certificat honorifique des mains du député de Richmond-Arthabaska, M. Éric Lefebvre.

Mentionnons également que deux bénévoles grandement engagés, Nellie Arsenault et François Vincelette, ont aussi été salués pour leur implication constante.

Une nomination prestigieuse

De plus, nous avons récemment appris que La Source d’Arts était fière finaliste pour le prix « Développement culturel 2025 », décerné par le Conseil de la culture de l’Estrie, en collaboration avec Entreprendre Sherbrooke et la Société nationale de l’Estrie.

L’OBNL de la MRC des Sources sera en compétition avec le Centre de création et de diffusion Malvina de Saint-Malo, ainsi que Le centre des arts sherbrookois, Le Grand Espace. « Les lauréats seront dévoilés le lundi 8 décembre lors de l’Apéro culturel 2025 à Sherbrooke. »