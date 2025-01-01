RAVIR couronne ses six lauréats en culture 2025

MRC des Sources — Le Regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), a récemment couronné les personnalités gagnantes dans chacune des six catégories en nomination lors de la soirée de la Célébration culturelle des Sources.

L’événement, qui aura su réunir plus de 200 personnes au Centre le Camillois de Saint-Camille le 17 octobre dernier, aura permis de faire l’éloge du monde des arts en ruralité et de ses artisans locaux.

Présenté pour une seconde édition, la soirée fut animée « avec humour et finesse par Les Broches à Foin de Saint-Camille, Marie Tison et Denis Clément, où le théâtre et le plaisir furent à l’honneur. »

Ainsi, parmi les lauréats de la soirée, le prix « Découverte Jeunesse » a été décerné à Olli Bailey, jeune pianiste soliste et accompagnateur de Richmond. Madame Ghislaine Grante, fondatrice, organisatrice et bénévole du festival Masq’alors se sont quant à elle mérité les honneurs de l’un des deux prix « Implication bénévole » de la soirée, alors que l’autre lauréat de cette catégorie fut M. Jean-Pierre Harel, fondateur des concerts de la chapelle de Saint-Camille en 2009.

Le prix « Arts littéraires » a été remis à Mme Diane Gravel, une artiste des mots et des images qui écrit et publie des romans, des nouvelles et de la poésie. Le lauréat dans la section « Arts visuels » est l’artiste polyvalent Mia Bureau, qui se distingue dans les domaines de la sculpture, de la peinture et de l’art culinaire. Créatrice chorégraphe, Mme Emmanuelle Calvé est partie de la soirée avec le prix « Arts de la scène ».

« Le prix reconnaissance Ravir, toutes disciplines confondues, offert aux membres de Ravir, a été décerné à Claude Dupont, photographe. Il multiplie des expositions solos, duos et collectives, égayants hôpitaux, galeries et marchés culturels. Une exposition permanente à la bibliothèque de Val-des-Sources présente ce cheminement remarquable. De plus, Ravir a rendu hommage à Normand Toupin, nommé membre honoraire. Sculpteur-inventeur-poète et pionnier en sculpture de récupération “junkArt” au Québec, il réalisa sa première exposition en 1993, au P’tit Bonheur de Saint-Camille. Grâce au succès de celle-ci, une exposition itinérante à travers le Québec s’ensuivit. Normand a créé le Musée Incroyable de Saint-Adrien, qui fut ouvert pendant plus de 10 ans. Normand a reçu son prix avec émoi, au grand plaisir d’un public ravi de sa soirée. » Mme Erika Eggena, la coordonnatrice de l’organisme RAVIR, a également souligné cette victoire par voie de communiqué.