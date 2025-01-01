X
Concert échos ancestraux à l’église de Saint-François-Xavier

durée 15 novembre 2025 | 00h00

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Un concert bien spécial se tiendra à l’église de Saint-François-Xavier le dimanche 30 novembre, à 14 h. 

Quatre musiciens (flûte, clavier, contrebasse et percussions) vont alors performer.

Les gens présents auront l’occasion d’entendre un instrument rare, une harpe de cristal nommée « quartzophone », joué par le compositeur et flûtiste Patrick Therrien, connu pour ses performances au concert de Noël de l’an dernier.

Le musicien présentera 12 compositions et trois pièces de Noël. Il sera le principal invité avec ses flûtes vibratoires et il sera accompagné par Priscille Bilodeau, pianiste, Rock Plourde, contrebassiste, et Luc Cloutier, percussionniste. 

Le quartzophone est une harpe de cristal conçue et inventée par l’artiste québécois Gaudry Normand, fabriquée à la main avec des tubes de cristal de quartz pur. Cet instrument de musique, qui produit des sons célestes et cristallins grâce à son mécanisme breveté, est utilisé pour la musique, mais aussi pour la relaxation et la méditation. 

Ces concerts sont une source de financement pour l’église Saint-François-Xavier. Le coût du billet est de 30 $ à la porte, 25 $ avec réservation, 20 $ pour les étudiants avec carte et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les billets en prévente sont disponibles au dépanneur Saint-François, à l’église Saint-François-Xavier, chez Renaud à Windsor et au presbytère Saint-Philippe.

