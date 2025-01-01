X
Rechercher
Publicité

Véro Pelletier sort une nouvelle chanson

durée 15 octobre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Wotton — La chanteuse et multi-instrumentiste Véronique Pelletier allia « Véro », lancera officiellement un nouvel extrait original sur l’ensemble des plateformes musicales numériques le 17 octobre prochain. 

Après les titres « Souffle d’été » en 2023 et « Étincelle » paru l’année suivante, voilà que la femme originaire de la MRC des Sources propose au public la chanson « Laisse aller », dont elle est l’autrice, compositrice, interprète et productrice. 

Il s’agit d’une véritable [...] « ode à l’audace, à l’instinct et à la liberté de foncer. Réalisée par Alex Métivier (San James, Andréanne Sabourin-Côté, Erik Polidoro, Alexandra Moreno) au Studio Dandurand, la chanson invite à suivre ses élans avec confiance, peu importe le moment de la vie. », confiait l’artiste. 

C’est donc, de sa voix chaude et mélodieuse, que l’artiste nous transporte l’espace d’un moment dans un univers d’harmonies où la poésie et l’audace y trouvent respectivement leur compte. 

« Avec “Laisse aller”, Véro Pelletier explore un territoire sonore plus moderne et aérien. L’apport créatif d’Alex Métivier, grâce à des effets sonores sur les voix et les instruments, confère à la pièce une texture feutrée, presque éthérée. Rythmes répétitifs, mélodies enveloppantes et atmosphère hypnotique invitent à l’écoute en boucle, comme une expérience à savourer les lumières tamisées. »

Forte des succès obtenus lors des parutions successives de ses deux plus récents extraits originaux, Véro Pelletier nous revient avec une chanson qui nul doute saura transposer ses émotions à son public le plus fidèle, tout autant qu’à un auditoire en quête de découvertes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

RAVIR présentera la 2e édition de sa Célébration culturelle

14 octobre 2025 | 6h45

RAVIR présentera la 2e édition de sa Célébration culturelle

Saint-Adrien — L’organisme du Regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) tiendra la seconde édition de sa soirée de reconnaissance en tenant la Célébration culturelle RAVIR/Éloge au monde des arts en ruralité.  L’événement, qui se tiendra le vendredi 17 octobre prochain à 19 h au Centre le Camillois de Saint-Camille, sera un moment ...

LIRE LA SUITE
Danville devient « Kingston-Falls » le temps d’un tournage aux influences locales

9 octobre 2025 | 6h25

Danville devient « Kingston-Falls » le temps d’un tournage aux influences locales

Danville — La ville de Danville accueillait de la visite pour le moins rarissime, alors qu’une équipe de tournage télévisuel était en activité dans la charmante petite municipalité pendant tout près deux semaines.  Reconnue pour avoir notamment prêté son paysage et certaines de ses infrastructures pour le bien du film Bon Cop, Bad Cop 2 en 2016, ...

LIRE LA SUITE
Une fille de Windsor à Occupation Double Chypre

8 octobre 2025 | 6h22

Une fille de Windsor à Occupation Double Chypre

Windsor - L’aventure à Occupation Double Chypre vient de prendre un tournant inattendu : cinq nouvelles participantes vont assurément chambouler les dynamiques déjà bien installées dans les maisons. De ce nombre, Julie-Pier Letarte, de Windsor, ne laissera personne indifférent… Occupation Double est une émission de télé-réalité populaire où des ...

LIRE LA SUITE