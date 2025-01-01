Véro Pelletier sort une nouvelle chanson

Wotton — La chanteuse et multi-instrumentiste Véronique Pelletier allia « Véro », lancera officiellement un nouvel extrait original sur l’ensemble des plateformes musicales numériques le 17 octobre prochain.

Après les titres « Souffle d’été » en 2023 et « Étincelle » paru l’année suivante, voilà que la femme originaire de la MRC des Sources propose au public la chanson « Laisse aller », dont elle est l’autrice, compositrice, interprète et productrice.

Il s’agit d’une véritable [...] « ode à l’audace, à l’instinct et à la liberté de foncer. Réalisée par Alex Métivier (San James, Andréanne Sabourin-Côté, Erik Polidoro, Alexandra Moreno) au Studio Dandurand, la chanson invite à suivre ses élans avec confiance, peu importe le moment de la vie. », confiait l’artiste.

C’est donc, de sa voix chaude et mélodieuse, que l’artiste nous transporte l’espace d’un moment dans un univers d’harmonies où la poésie et l’audace y trouvent respectivement leur compte.

« Avec “Laisse aller”, Véro Pelletier explore un territoire sonore plus moderne et aérien. L’apport créatif d’Alex Métivier, grâce à des effets sonores sur les voix et les instruments, confère à la pièce une texture feutrée, presque éthérée. Rythmes répétitifs, mélodies enveloppantes et atmosphère hypnotique invitent à l’écoute en boucle, comme une expérience à savourer les lumières tamisées. »

Forte des succès obtenus lors des parutions successives de ses deux plus récents extraits originaux, Véro Pelletier nous revient avec une chanson qui nul doute saura transposer ses émotions à son public le plus fidèle, tout autant qu’à un auditoire en quête de découvertes.