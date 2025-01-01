RAVIR présentera la 2e édition de sa Célébration culturelle

Saint-Adrien — L’organisme du Regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) tiendra la seconde édition de sa soirée de reconnaissance en tenant la Célébration culturelle RAVIR/Éloge au monde des arts en ruralité.

L’événement, qui se tiendra le vendredi 17 octobre prochain à 19 h au Centre le Camillois de Saint-Camille, sera un moment privilégié pour les personnes présentes.

Elles pourront célébrer les arts et la culture sous toutes leurs formes. Il s’agira d’une soirée festive où seront dévoilés les lauréats parmi les artistes figurant en nominations au sein des six catégories suivantes :

Découverte jeunesse : Olli Bailey, Inès Harmegnies-Callaghan, Noah Eggena Vovk et Ludovic Birster

Implication bénévole en culture : Ghislaine Grante, Jean-Pierre Harel et Isabelle Therrien

Arts visuels : Francine Cliche, Line Blouin et Mia Bureau

Arts de la scène : Les broches à foin, Emmanuelle Calvé et Mélanie-Joëlle Kolly

Arts littéraires : Chantal J. Gagnon, Diane Gravel et Dominic Fontaine-Lasnier

Reconnaissance RAVIR : Claude Dupont, Line Blouin et Isabelle Therrien

Ces personnes méritantes s’étant notamment distinguées quant à leur excellence, leur visibilité et leur dynamisme au cours des deux dernières années, se verront remettre un prix de 500 $ chacun.

L’équipe de RAVIR a élaboré une programmation aussi colorée que diversifiée et participative. Plusieurs disciplines artistiques offertes dans la région seront représentées durant la soirée. L’Atelier danse de Val-des-Sources, Le Théâtre Sans Fil, la chorale Dudilid’Ham, Slams avec David Savoie, Fanny Tousignant et Geneviève Chenel et la cohorte du Moulin à Talents 2025, seront présents. Le pianiste Gabriel Bourque accompagnera divers moments aux commandes de son instrument, alors que la mise en scène et l’animation seront assurées par Denis Clément et Marie Tison (Les broches à foin). À noter qu’une murale collective sera aussi animée par la peintre Anouk Lacasse.

« L’hôtesse de la cérémonie, Judith Pelletier, préparera, pour cette occasion, un costume fabuleux. Le public est invité à venir célébrer en grand nombre avec nos artistes, lors de cette soirée vibrante à l’image des artistes de Ravir.[…] Nous tenons à remercier notre partenaire majeur : La MRC des Sources dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec.

Nous remercions également tous nos partenaires principaux : La SADC des Sources, le député André Bachand, la Caisse Desjardins (des Sources et du Haut Saint-François), Saint-Camille, Saint-Adrien, Wotton et nos nombreux commanditaires.

Merci à nos partenaires du comité organisateur : La Meunerie, le P’tit Bonheur, Le symposium des Arts de Danville, La Source d’Art, Canal Info+, Kaléï. », laisse savoir la coordonnatrice de RAVIR, Mme Erika Eggena.

Pour les personnes intéressées à participer à cette soirée ouverte à tous, des billets seront disponibles via contributions sur le site www.ravir.ca.