Danville — La ville de Danville accueillait de la visite pour le moins rarissime, alors qu’une équipe de tournage télévisuel était en activité dans la charmante petite municipalité pendant tout près deux semaines.

Reconnue pour avoir notamment prêté son paysage et certaines de ses infrastructures pour le bien du film Bon Cop, Bad Cop 2 en 2016, voilà qu’une minisérie policière intitulée « Bienvenue à Kingston-Falls » étale à son tour son plateau de tournage au cœur de la ville de Danville.

Écrit, réalisée et coproduit par l’artiste bien connu de la région, Robin Aubert, cette fiction nous plonge dans une intrigue policière teintée d’humour noir dans laquelle le comédien Maxime Le Flaguais incarne l’inspecteur Gabriel Serpent.

Celui-ci voit ses vacances être écourtées en raison de la découverte d’un cadavre gisant dans une position pour le moins inusité et apportant avec raison son lot de questionnements, en plein secteur rural de la municipalité.

Désireux de mener à bien l’enquête au nom des forces de l’ordre de son poste de police local, l’inspecteur Serpent verra toutefois débarquer directement de la grande ville, une enquêtrice qualifiée de redoutable avec un penchant marqué pour l’alcool. Cette personne c’est Cynthia Quinn, jouée par nul autre que la très talentueuse comédienne d’origine danvilloise, Marie-Ève Milot.

L’actrice confia d’ailleurs au journal Actualités-L’Étincelle tout le plaisir et la fierté qu’elle ressent d’avoir la chance de tourner dans son petit coin de pays. Son de cloche identique de la part de Robin Aubert, qui souligne quant à lui la satisfaction et l’émotion bien singulières qu’apporte le travail sur une production intégrant si bien l’aspect local de sa région.

L’auteur et réalisateur ajouta même que le nom de la série fut grandement inspiré des villes de Danville et de Kingsey Falls, afin de dénicher celui de Kingston-Falls. Une kyrielle d’acteurs de renoms accompagnent les personnages principaux, tels que Marc Messier, Macha Grenon, Normand Chouinard, Emmanuel Auger et Martin Héroux, pour ne nommer que ceux-là. Mme Isabelle Tiffault, coproductrice de la série, souligna l’accueil chaleureux et la convivialité dont les citoyens et l’administration de la ville ont fait preuve tout au long du processus de travail.

Au sujet de la production en elle-même, Mme Tiffault précisa que la minisérie comptera un total de six épisodes de 60 minutes chacune, dont l’action nous transportera dans un univers bien québécois non daté précisément, mais qui, somme toute, nous ramènera peu de temps avant l’avènement du téléphone intelligent.

En tout, ce sera neuf des 36 jours de tournage prévu à l’horaire, qui auront été capturés à Danville, avant de quitter la région pour poursuivre les prises ailleurs en province.

Dans un communiqué émis le 1er octobre, le Centre de presse de la Société Radio-Canada confirmait que la coproduction d’Encore Télévision et de Lynx Films sera disponible sur sa plateforme numérique ICI TOU.TV EXTRA à compter du printemps 2026.