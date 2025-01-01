Une fille de Windsor à Occupation Double Chypre

Windsor - L’aventure à Occupation Double Chypre vient de prendre un tournant inattendu : cinq nouvelles participantes vont assurément chambouler les dynamiques déjà bien installées dans les maisons. De ce nombre, Julie-Pier Letarte, de Windsor, ne laissera personne indifférent…

Occupation Double est une émission de télé-réalité populaire où des célibataires cherchent l'amour en cohabitant. Elle est diffusée sur Noovo. Pour sa 19e saison, l’émission Occupation Double a mis le cap sur une île de rêve de la mer Méditerranée : Chypre.

Julie-Pier a fait son école primaire à Windsor. Elle y a donc passé son enfance. Ses amis de l’époque sont encore proches d’elle. Son père et sa mère y habitent toujours.

« Ça fait quelques années que Julie-Pier est diplômée de l’École nationale de l’humour. Malgré ce fait, elle donne des spectacles d’humour à la microbrasserie (Confrérie artisans brasseurs) de Windsor. Cet hiver, elle avait un spectacle tous les mois dans un resto à Sherbrooke. Elle revient dans le coin pour exprimer son art », raconte Nancy Béliveau, la mère de Julie-Pier.

Plus jeune, à l’école secondaire, Julie-Pier animait des galas; elle prenait part à des matchs d’impro. Elle faisait du théâtre. Elle a toujours été une fille de spectacle et de show.

« Ce n’est pas une fille gênée. Après le secondaire, elle a fait deux ans en théâtre à Saint-Hyacinthe. Après quoi, elle est entrée à l’École nationale de l’humour à Montréal, où elle est diplômée. Elle se présente donc comme étant une humoriste de formation », souligne Mme Béliveau, la propriétaire de la Clinique dentaire de Windsor.

Entretemps, Julie-Pier a mis en place le podcast Mythomane qui obtient jusqu’à présent une certaine popularité. « C’est avec un de ses amis rencontrés à l’école de théâtre. C’est un podcast qui fonctionne très bien. Ils rencontrent des invités avec deux vérités et un mensonge. On doit alors trouver le mensonge. Ce sont de jeunes animateurs qui rencontrent des personnalités, comme André Robitaille et Alex Perron. Ça roule depuis deux ans », de dire la mère de Julie-Pier, en entrevue avec le journal Actualités – L’Étincelle.

Au mois de mars, elle a plongé et passé les auditions pour Occupation Double. « Je comprends pourquoi elle fait ça, confie Nancy Béliveau. Elle est célibataire. C’est une très belle fille. C’est une émission très écoutée par le public qu’elle cible. Il s’agit d’une excellente façon de se faire connaître. Elle ne va pas là pour jouer un rôle. Elle va là pour être elle-même. Et c’est ce que nous voyons actuellement. C’est bien ma fille. Elle est positive et elle est capable de brasser les affaires. »

L’objectif de l’émission, c’est de trouver l’amour. Mais finalement, il y a un prix des plus intéressants pour les gagnants. « Ma fille évolue dans le domaine artistique. Pour se faire reconnaître, ça prend souvent une petite poussée dans le dos. Ça va peut-être devenir un tremplin pour elle, pour se faire connaître dans le milieu comme humoriste et comme animatrice. Nous sommes très fiers de notre fille. Et surtout, elle est capable d’affronter ce genre de situation. Elle savait dans quoi elle s’embarquait. Elle souhaite bien sûr que les gens de la place puissent l’encourager lorsque le temps de voter sera venu », termine la mère de Julie-Pier.