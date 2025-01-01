X
Journées de la culture 2025

Les murales de Windsor : l’art au cœur de la communauté

durée 3 octobre 2025 | 06h52

Windsor — À l’occasion des Journées de la culture, Windsor a ajouté une nouvelle œuvre d’art à son paysage urbain. L’artiste muraliste Jessica Chabot vient de réaliser sa sixième murale dans la municipalité, cette fois sur le mur du garage municipal.

Fidèle à sa démarche artistique, elle a intégré son univers où s’entremêlent figures féminines, animaux et éléments symboliques — ici inspirés par la thématique des roues et de la mécanique.

« Mon processus commence toujours par une idée globale en lien avec le lieu, explique-t-elle. Je réalise ensuite une esquisse sur mesure, que je transpose et détaille directement sur le mur », souligne l’artiste Jessica Chabot.

Porté par Ville 

L’initiative des murales à Windsor n’est pas née d’une politique culturelle formelle, mais d’une volonté claire de la Ville de rendre la culture accessible et vivante. Le conseiller Gaétan Graveline, engagé depuis le tout début du projet, se souvient : « À l’origine, il s’agissait de transformer un mur de béton gris et peu attrayant. Plutôt que de le cacher, nous avons voulu l’embellir. C’est ainsi que nous avons fait appel à Jessica. »

Avec l’appui des autres membres du conseil et de la mairesse, Sylvie Bureau, un budget annuel dédié à l’art urbain a été instauré, permettant de multiplier les projets. 

Quatre autres murales réalisées dans les dernières années par Jessica Chabot ornent aujourd’hui différents lieux municipaux : la fondation du bâtiment de la bibliothèque, le parc du golf, la 2e Avenue, la 5e Avenue… et maintenant le garage municipal ! Une grande toile de l’artiste, exposée à la Poudrière, complète également ce parcours culturel.

Une Ville qui se transforme

L’ajout de ces murales change le visage de Windsor et contribue à créer un environnement inspirant et accueillant. « On commence même à manquer de murs disponibles, lance M. Graveline avec humour. Mais chaque fois, une nouvelle idée émerge. »

Pour l’artiste comme pour la Ville, ces œuvres sont bien plus que de simples décorations : elles témoignent de la vitalité culturelle de Windsor et de l’importance d’intégrer l’art dans le quotidien des citoyens.

