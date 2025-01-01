X
Funambule café conquit l’Espace culturel à Val-des-Sources

durée 1 octobre 2025 | 06h24
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Le vendredi 19 septembre dernier, la scène de l’Espace culturel de Val-des-Sources accueillait le retour sur les planches du quatuor musical Funambule café, lequel venait présenter les pièces de leur plus récent album, « un aller simple pour la Lune ». 

Devant plus d’une soixantaine de personnes réunies pour l’occasion, l’auteur-compositeur-interprète et leader vocal de la formation, le Danvillois Donald Poisson, a su livrer avec émotion et intensité, à la fois la douceur tout autant que la lourdeur humaine que renfermaient certains textes. 

En explorant tour à tour les fondements de la vie, de l’amour, de l’introspection et de la mort, Funambule Café a saisi l’occasion de sa performance à Val-des-Sources pour emmener son public dans un voyage galactique, offrant une perspective à 360 degrés sur les étapes clés qui façonnent le parcours personnel de chacun. 

Parcourant un registre étendu de chansons françaises alliant de belle façon les accents folks, rock et jazz à la poésie créative de l’auteur, le groupe de « vieux chums » transcende littéralement les propos en habitant chacune des notes et paroles de leurs créations. 

Si plusieurs spectateurs présents pouvaient s’avérer être conquis à l’avance devant la prestation à saveur locale de la formation musicale, il n’en demeure pas moins que c’est sous une salve d’applaudissements que Jacques Livernoche, Louis Trudel, Jean-François Martel et Donald Poisson ont poussé les dernières notes de ce spectacle qui s’est conclu sur un air d’anthologie pour le groupe et l’ancienne ville d’Asbestos, la chanson « Mine de Rien ». 

Le Funambule Café entamera une mini-tournée de représentations au cours des prochains mois. L’un de leurs arrêts les mènera au Centre culturel Pierre-Gobeil de Sherbrooke le 20 septembre, tandis que Le P’tit Bonheur de Saint-Camille les accueillera à son tour le 25 avril 2026. 

Pour se procurer de billets ou encore obtenir plus d’informations sur l’évènement, on visite la page Facebook de Funambule café ou on consulte la programmation du P’tit Bonheur à l’adresse : www.ptitbonheur.org.

 

