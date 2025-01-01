X
Les Journées de la culture dans le Val-Saint-François se tiendront les 26, 27 et 28 septembre

24 septembre 2025

Richmond — Dans le cadre des 29es Journées de la culture, qui auront lieu du 26 septembre au 28 septembre 2025, la MRC du Val-Saint-François invite la population à prendre part aux nombreuses activités qui seront offertes gratuitement sur le territoire du Val-Saint-François. 

Les Rencontres Hydro-Québec sont aussi de retour cette année. Six activités seront offertes dans le Val grâce à l’aide financière de ce programme, rendue possible par l’implication d’Hydro-Québec.

Trois journées remplies de découvertes sont une occasion unique de mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle du territoire, tout en favorisant la rencontre entre artistes, citoyennes et citoyens.

Au programme :

• Performances artistiques et musicales : danse, conte, chanson traditionnelle, folk et musique du monde (Stoke, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Ulverton).

• Arts visuels et expositions : démonstrations interactives et vernissages à la Galerie Perkins (Melbourne), créations collectives à la Poudrière de Windsor et expositions à Stoke.

• Ateliers créatifs et interactifs : fabrication de kaléidoscopes au Musée de l’ingéniosité J.- A. Bombardier (Valcourt), mandalas et orizomes au Centre culturel Yvonne L. Bombardier.

• Découvertes historiques : jeux d’artefacts à la Société d’histoire du comté de Richmond et activités immersives à la salle communautaire d’Ulverton.

• Activités familiales et participatives : balades sensorielles, ateliers d’écriture et créations collectives au Moulin à laine d’Ulverton.

La programmation détaillée (horaires, lieux et descriptions) est disponible dans la section Quoi faire du site internet de Tourisme Val-Saint-François, puis Événement et festivals : https://tourisme.val-saint-francois.com/culture/evenements-et-festivals/.

Pour plus de détails sur la programmation des activités prévues dans le cadre des Rencontres Hydro-Québec, consultez le site : https://www.journeesdelaculture.qc.ca/projets/les-rencontres-hydro-quebec.

Pour toutes les autres activités offertes dans le cadre des Journées de la culture, consultez le site : https://www.journeesdelaculture.qc.ca/

