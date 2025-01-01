X
Rechercher
Publicité

Chapeauté par le Symposium des arts

L’expression artistique gagne à nouveau les trottoirs de Danville

durée 8 septembre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — Le talent de tout un chacun et les mille et une couleurs s’entremêlent sur les trottoirs du Carré à Danville, alors que l’activité créative de peinture urbaine est de retour cette année. 

Le Symposium des arts de la 26e édition a relancé les œuvres artistiques des jeunes et des moins jeunes artistes. 

Il sera donc possible d’admirer les réalisations artistiques pendant encore quelques semaines. Accueillies avec beaucoup de plaisir de la part des gens de la communauté, les fresques ont été réalisées à partir d’un type de peinture qui ne saurait perdurer très longtemps, s’estompant au rythme des intempéries. 

Ainsi, les personnes souhaitant exposer leur art sur les passages piétons en bordure de la route pouvaient s’inscrire à l’activité en communiquant directement avec l’organisation du Symposium. 

Celle-ci se chargeait de fournir gratuitement de la peinture et des pinceaux à tous les artistes et artistes en herbe participants.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un troisième Salon de la lutherie à Kingsbury

4 septembre 2025 | 4h00

Un troisième Salon de la lutherie à Kingsbury

Kingsbury – C’est devenu un événement annuel : le troisième Salon de la lutherie de Kingsbury aura lieu le dimanche 14 septembre prochain, de 10 h à 17 h, à la salle communautaire et patrimoniale de la municipalité. « La première année, en 2023, nous avons été quelque peu surpris par la popularité de l’événement. La deuxième édition a également ...

LIRE LA SUITE
Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installe au centre-ville

26 août 2025 | 5h31

Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installe au centre-ville

Richmond — Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installera au centre-ville le dernier week-end du mois d’août. Le samedi 30 août et le dimanche 31 août, cette fête, s’adressant à la jeunesse et aux familles du Val-Saint-François, propose une programmation variée durant deux après-midis. Elle se poursuit en septembre avec des classes ...

LIRE LA SUITE
Place à la 26e édition du symposium des arts de Danville

21 août 2025 | 6h27

Place à la 26e édition du symposium des arts de Danville

Danville— Un élan de renouveau sera au cœur du symposium des arts de Danville cette année, alors que l’événement sera présenté sur trois jours au lieu des quatre traditionnellement inscrits à l’horaire. De plus, l’activité, très attendue et appréciée par les amateurs d’arts visuels de la région et de l’extérieur, mettra de l’avant la diversité ...

LIRE LA SUITE