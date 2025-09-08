Chapeauté par le Symposium des arts
L’expression artistique gagne à nouveau les trottoirs de Danville
Danville — Le talent de tout un chacun et les mille et une couleurs s’entremêlent sur les trottoirs du Carré à Danville, alors que l’activité créative de peinture urbaine est de retour cette année.
Le Symposium des arts de la 26e édition a relancé les œuvres artistiques des jeunes et des moins jeunes artistes.
Il sera donc possible d’admirer les réalisations artistiques pendant encore quelques semaines. Accueillies avec beaucoup de plaisir de la part des gens de la communauté, les fresques ont été réalisées à partir d’un type de peinture qui ne saurait perdurer très longtemps, s’estompant au rythme des intempéries.
Ainsi, les personnes souhaitant exposer leur art sur les passages piétons en bordure de la route pouvaient s’inscrire à l’activité en communiquant directement avec l’organisation du Symposium.
Celle-ci se chargeait de fournir gratuitement de la peinture et des pinceaux à tous les artistes et artistes en herbe participants.
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