X
Rechercher
Publicité

Un troisième Salon de la lutherie à Kingsbury

durée 4 septembre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Kingsbury – C’est devenu un événement annuel : le troisième Salon de la lutherie de Kingsbury aura lieu le dimanche 14 septembre prochain, de 10 h à 17 h, à la salle communautaire et patrimoniale de la municipalité.

« La première année, en 2023, nous avons été quelque peu surpris par la popularité de l’événement. La deuxième édition a également été couronnée de succès. Nous souhaitons maintenant que ça devienne une activité permanente. Nous verrons bien. Avec une troisième année, on peut dire que c’est bien parti », souligne Christine Fortin, directrice générale du Salon de la lutherie de Kingsbury. 

Il s’agit en fait d’une porte ouverte sur l’univers de la lutherie, de l’archèterie et de la facture d’instrument de musique en bois.

Cette année, un total de 26 exposants se présenteront au troisième Salon de la lutherie. De ce nombre, une vingtaine de luthiers (violon, guitare, contrebasse, nyckelharpa, harpe, bouzouki, etc.) seront présents. Les gens pourront aussi rencontrer deux marchands de bois de lutherie, des représentants du Centre d’art de Richmond et les responsables de l’école-atelier lutherie-guitare Bruand. 

« L’édition de 2025 sera axée sur la lutherie d’instruments acoustiques (sans amplification) utilisés pour l’interprétation des musiques du monde et de la musique classique », précise Mme Fortin.

Tout comme l’an dernier, les visiteurs pourront assister sous le chapiteau à des concerts en continu de 11 h à 17 h. Il s’agit en fait d’une série de concerts mettant à l’honneur les instruments des luthiers et luthières.

Selon les résultats obtenus les années passées, les responsables du Salon de la lutherie s’attendent à la présence de 400 à 500 personnes.

« C’est quand même beaucoup de monde. C’est pour cette raison que nous avons ajouté un chapiteau à l’extérieur. C’est là que nous produisons les concerts. Ainsi, ça nous permet de désengorger la salle.

Les plus jeunes seront conviés aux « Lulutheries », une activité pour les jeunes de trois à dix ans qui prévoient musique et bricolage autour des instruments sous la supervision de Sophianne Fillion et Shanelle Sauvé.

De plus, Donald Dubuc, du Centre d’art de Richmond, présentera une séance d’initiation au répertoire traditionnel en famille avec Félix Duhamel au violon.

« Le Salon de la lutherie de Kingsbury est l’initiative des deux luthiers kingsburgeois Jacques Mayrand et Marc Saumier. C’est un événement unique qui valorise le rôle essentiel que ces artisans et artisanes tiennent dans le milieu de la musique, contribuant à enrichir la vie culturelle de toute une région », insiste la directrice générale.

La programmation complète et détaillée est disponible sur le site internet de l’événement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installe au centre-ville

26 août 2025 | 5h31

Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installe au centre-ville

Richmond — Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installera au centre-ville le dernier week-end du mois d’août. Le samedi 30 août et le dimanche 31 août, cette fête, s’adressant à la jeunesse et aux familles du Val-Saint-François, propose une programmation variée durant deux après-midis. Elle se poursuit en septembre avec des classes ...

LIRE LA SUITE
Place à la 26e édition du symposium des arts de Danville

21 août 2025 | 6h27

Place à la 26e édition du symposium des arts de Danville

Danville— Un élan de renouveau sera au cœur du symposium des arts de Danville cette année, alors que l’événement sera présenté sur trois jours au lieu des quatre traditionnellement inscrits à l’horaire. De plus, l’activité, très attendue et appréciée par les amateurs d’arts visuels de la région et de l’extérieur, mettra de l’avant la diversité ...

LIRE LA SUITE
Une soirée mémorable Sous les étoiles au Moulin, malgré la météo 

18 août 2025 | 5h00

Une soirée mémorable Sous les étoiles au Moulin, malgré la météo 

Ulverton — Le Moulin à laine d’Ulverton tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont bravé les caprices de la météo pour assister à l’événement Sous les étoiles au Moulin, tenu le 19 juillet sur son site enchanteur. Malgré un ciel parfois menaçant, le public était au rendez-vous !  Grâce à la collaboration de Maison4tiers, le ...

LIRE LA SUITE