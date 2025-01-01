Un troisième Salon de la lutherie à Kingsbury

Kingsbury – C’est devenu un événement annuel : le troisième Salon de la lutherie de Kingsbury aura lieu le dimanche 14 septembre prochain, de 10 h à 17 h, à la salle communautaire et patrimoniale de la municipalité.

« La première année, en 2023, nous avons été quelque peu surpris par la popularité de l’événement. La deuxième édition a également été couronnée de succès. Nous souhaitons maintenant que ça devienne une activité permanente. Nous verrons bien. Avec une troisième année, on peut dire que c’est bien parti », souligne Christine Fortin, directrice générale du Salon de la lutherie de Kingsbury.

Il s’agit en fait d’une porte ouverte sur l’univers de la lutherie, de l’archèterie et de la facture d’instrument de musique en bois.

Cette année, un total de 26 exposants se présenteront au troisième Salon de la lutherie. De ce nombre, une vingtaine de luthiers (violon, guitare, contrebasse, nyckelharpa, harpe, bouzouki, etc.) seront présents. Les gens pourront aussi rencontrer deux marchands de bois de lutherie, des représentants du Centre d’art de Richmond et les responsables de l’école-atelier lutherie-guitare Bruand.

« L’édition de 2025 sera axée sur la lutherie d’instruments acoustiques (sans amplification) utilisés pour l’interprétation des musiques du monde et de la musique classique », précise Mme Fortin.

Tout comme l’an dernier, les visiteurs pourront assister sous le chapiteau à des concerts en continu de 11 h à 17 h. Il s’agit en fait d’une série de concerts mettant à l’honneur les instruments des luthiers et luthières.

Selon les résultats obtenus les années passées, les responsables du Salon de la lutherie s’attendent à la présence de 400 à 500 personnes.

« C’est quand même beaucoup de monde. C’est pour cette raison que nous avons ajouté un chapiteau à l’extérieur. C’est là que nous produisons les concerts. Ainsi, ça nous permet de désengorger la salle.

Les plus jeunes seront conviés aux « Lulutheries », une activité pour les jeunes de trois à dix ans qui prévoient musique et bricolage autour des instruments sous la supervision de Sophianne Fillion et Shanelle Sauvé.

De plus, Donald Dubuc, du Centre d’art de Richmond, présentera une séance d’initiation au répertoire traditionnel en famille avec Félix Duhamel au violon.

« Le Salon de la lutherie de Kingsbury est l’initiative des deux luthiers kingsburgeois Jacques Mayrand et Marc Saumier. C’est un événement unique qui valorise le rôle essentiel que ces artisans et artisanes tiennent dans le milieu de la musique, contribuant à enrichir la vie culturelle de toute une région », insiste la directrice générale.

La programmation complète et détaillée est disponible sur le site internet de l’événement.