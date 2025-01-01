Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installe au centre-ville

Richmond — Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installera au centre-ville le dernier week-end du mois d’août.

Le samedi 30 août et le dimanche 31 août, cette fête, s’adressant à la jeunesse et aux familles du Val-Saint-François, propose une programmation variée durant deux après-midis. Elle se poursuit en septembre avec des classes d’initiation au cirque pour les petits.

Ainsi, les activités se dérouleront de 13 h à 16 h. Le samedi, la place sera animée par l’équipe de Labokracboom. Clowns, échassiers, jongleurs, musiciens et acrobates tenteront d’émerveiller petits et grands.

« C’est une activité vraiment familiale. Elle est gratuite. La rue est fermée au centre-ville de Richmond. Ça met vraiment de la vie dans ce secteur de la ville. Nous avons d’ailleurs plusieurs activités pour faire participer les gens. Cette année, nous mettons l’accent sur cet aspect de la fête. Il y a le volet festif, mais aussi le volet participatif », souligne Raymonde Brossard, présidente du conseil d’administration de la Corporation du Pays de l’ardoise.

En plus des traditionnelles activités offertes aux jeunes lors de cet événement, comme le maquillage, la création de mandalas géants et la caricature, notons les nouveautés de cette année : une aire de jeux de kermesse et une station d’initiation à différentes techniques de cirque.

Une fois de plus, le festival intègre le Village du réemploi accueillant des commerces en réemploi du Val-Saint-François.

Dimanche

Le dimanche, le Festival de cirque propose un après-midi pour faire la fête en famille ou entre amis. Au programme : une dégustation de maïs aux saveurs de différents pays, organisée par Place aux jeunes en région ; une activité parent-enfant animée par le Théâtre de la Dame de Cœur, pour apprendre à manier des marionnettes géantes et à faire jouer votre histoire ; un atelier d’éveil aux rythmes, offert aux petits par l’École de musique du Centre d’art de Richmond… Et pour clore la fête, les rythmes des djembés envahiront la place publique !

Classes de cirque :

Les samedis 6 et 13 septembre de 10 h à midi se dérouleront les Classes de cirque.

Cette activité est dédiée à la jeunesse dans les disciplines de l’acrobatie, la jonglerie et l’équilibre. Cette expérience d’enseignement du cirque a reçu un accueil enthousiaste de la part des enfants et des familles. (Plus de 200 jeunes inscrits depuis trois ans).