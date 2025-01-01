Place à la 26e édition du symposium des arts de Danville

Danville— Un élan de renouveau sera au cœur du symposium des arts de Danville cette année, alors que l’événement sera présenté sur trois jours au lieu des quatre traditionnellement inscrits à l’horaire.

De plus, l’activité, très attendue et appréciée par les amateurs d’arts visuels de la région et de l’extérieur, mettra de l’avant la diversité pendant la fin de semaine, puisqu’elle sera présentée en collaboration avec la programmation de la fête familiale et sportive « Danville s’Active », qui aura lieu simultanément.

Cette collaboration constituera certainement un clin d’œil intéressant à la Fête au Village, qui a contribué à la renommée de Danville pendant plusieurs années.

C’est donc avec fierté et grand bonheur que la présidente du conseil d’administration du Symposium, Mme Mélanie Gauthier, et son équipe, accueilleront les 45 artistes peintres et sculpteurs professionnels présents cette année, auxquels viendront s’ajouter 21 artistes locaux membres de la Source d’Art.

« Nous savons que ce changement est majeur, mais, malgré la contrainte de devoir adapter notre programmation en seulement trois jours, nous avons décidé de tenter l’expérience de tenir l’édition 2025 sous cette formule. Nous souhaitons ainsi donner plus de temps à nos artistes à la fin de l’événement. Il ne faut pas oublier que certains viennent d’un peu partout en province et qu’ils ont beaucoup de route à faire pour rentrer à la maison. Il faut dire également que nous étions l’un de rares Symposium en province à présenter l’exposition sur quatre jours. », d’expliquer Mme Gauthier.

Présenté sous la présidence d’honneur de l’artiste peintre Guy Paquet, la 26e édition de la fête de l’art visuel de Danville comptera quatre sites hôtes pour y exposer tout le talent des artistes, lesquels seront situés au cœur du village dans les aires de la salle Toyota Richmond du Centre Mgr Thibault, de l’Espace du Carmel, l’église Sainte-Anne ainsi que l’anglican Ste-Augustine Church.

Cette année, un groupe nommé « RAVIR » s’est joint aux nombreux bénévoles du Symposium pour garantir une présence dynamique dans les artères de la cité. Mentionnons par ailleurs que le public pourra notamment de nouveau bénéficier d’un espace familial à la place Desjardins, de diverses visites d’ateliers et que l’organisation revient également avec le toujours très attendu et populaire tirage de la toile d’honneur peinte à juste titre par le président de l’édition en cours.

L’équipe du Symposium nous confie qu’il s’agira ici du seul moyen de financement pour l’organisme au cours de l’événement et qu’il est important de prendre note qu’une quantité maximale de 400 billets au coût de 20 $ sont actuellement en circulation pour le tirage 2025 de la magnifique œuvre intitulée « L’automne en galoche, l’hiver en approche » de Guy Paquet.

Pour de plus amples détails, on vous invite à consulter le site internet du Sympo 2025 à l’adresse : www.symposiumdedanville.com.