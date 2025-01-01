X
Une soirée mémorable Sous les étoiles au Moulin, malgré la météo 

18 août 2025

Ulverton — Le Moulin à laine d’Ulverton tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont bravé les caprices de la météo pour assister à l’événement Sous les étoiles au Moulin, tenu le 19 juillet sur son site enchanteur. Malgré un ciel parfois menaçant, le public était au rendez-vous ! 

Grâce à la collaboration de Maison4tiers, le public a pu découvrir Elli et l’équipe des monstres et Bergers, deux œuvres cinématographiques québécoises touchantes et lumineuses. 

L’équipe du Moulin tient à également remercier Eventec sans qui cet événement n’aurait pu avoir lieu.

