Décès de M. Jean-Paul Guimond

Le Québec perd un ambassadeur et une mémoire de la musique Trad

durée 16 août 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Wotton — Le décès du chanteur et agriculteur wottonnais Jean-Paul Guimond le 24 juillet dernier à l’âge de 92 ans, aura littéralement plongé dans le deuil des milliers d’amateurs de musique folklorique d’ici et d’ailleurs. 

À juste titre d’innombrables hommages ont fusé de toute part depuis le triste événement. Véritable encyclopédie musicale s’il en est une, M. Guimond, auto surnommée «le réparateur de chansons», avait par ailleurs été reconnu — Maître des traditions vivantes — en 2020. 

Un programme de reconnaissance et de valorisation du Conseil québécois du patrimoine vivant, qui se veut porteur de traditions exceptionnelles et axé sur la transmission des savoir-faire et des connaissances en patrimoine vivant. Le maire de la petite municipalité de Wotton, M. Jocelyn Dion, souligne l’immense perte humaine que représente le départ de M. Guimond. 

« J’ai eu la chance de relativement bien connaître M. Guimond, c’était un voisin de ferme et je dois dire que, lorsque nous avions la chance de croiser l’homme, nous croisions aussi la passion de la musique. C’était une personne évidemment très bien connue dans le milieu de la musique Trad et il aura su influencer plus d’une génération par son travail et son amour du folklore. Nous perdons un véritable ambassadeur pour le village, notre région, mais aussi tout le Québec. Nos meilleures pensées accompagnent la famille et l’entourage de M. Guimond. », de commenter, M. Dion. 

C’est donc un véritable héritage encyclopédique d’histoires et de mémoires musicales que lègue ainsi le disparu et nul doute qu’à son image, nous fredonnerons encore longtemps plusieurs chansons du vaste répertoire de celui qui fut fournisseur officiel de la musique Trad. 

Le journal Actualités-L’Étincelle, désire jumeler sa voix à celle de milliers d’autres afin d’offrir nos condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de monsieur Jean-Paul Guimond.

