X
Rechercher
Publicité

Le p’tit Bonheur de Saint-Camille : Un p’tit diffuseur de grande envergure

durée 11 août 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Saint-Camille  — Diffuseur de longue date, célébrant ses 36 ans de fondation cette année, le Pt’tit Bonheur de Saint-Camille s’avère un diffuseur de proximité sachant tirer son épingle du jeu, pour offrir sans cesse des programmations de spectacles de grande qualité. 

Ainsi, la prochaine saison, qui s’ouvrira à compter du 1er septembre prochain, proposera une série d’artistes de renoms, tels que Daniel Boucher, Ingrid St-Pierre, la formation Too many Cooks, Jorane, les Charbonniers de l’enfer et Alain François pour ne nommer que ceux-là. 

Pour le directeur artistique M. Benoit Bourassa et son équipe, le défi demeure constant, année après année afin d’être en mesure de concocter et d’arrimer une pléiade de rendez-vous artistiques où s’entremêlent les genres et styles musicaux pour le plus grand bonheur de la clientèle de spectateurs. 

« Je dois dire que nous sommes vraiment fiers du travail accompli depuis toutes ces années et des programmations offertes. Nous sommes un diffuseur de proximité avec une salle d’une centaine de places, ce qui nous permet d’être en lien direct avec l’artiste, une facette qui nous caractérise plutôt favorablement face aux grandes salles de la région. Nous avons une équipe de bénévoles extraordinaire et des employés des plus engagés dans la réussite de chacune de nos initiatives, c’est en grande partie ce qui assure notre succès. Je constate également qu’une relève s’installe tranquillement au sein du groupe et ce ne peut être que bénéfique pour poursuivre le travail que nous avons amorcé avec le temps. Il est toutefois évident que les besoins financiers sont de plus en plus grands et, pour notre part, nous avons fort heureusement l’appui de la municipalité et un soutien financier gouvernemental de la part du Calq, mais ça demeure quand même des situations pouvant s’avérer précaires. Il y a des pistes de solutions qui sont à l’études au sein d’associations régionales et qui seront certainement explorés le moment venu afin de porter assistance aux petits diffuseurs de spectacles, tel que nous et plusieurs autres dans notre genre. Il faut être francs, ce n’est pas évident et certains se relèvent plus lentement et plus difficilement que d’autres de la torpeur au guichet causée par la pandémie et de la relance qui s’en est suivie. », expliqua M. Bourassa. 

Cela dit, ce dernier ajouta que la possibilité de présenter des spectacles à la salle le camillois, permet des options intéressantes pour l’organisme. 

Parmi l’ensemble des activités chapeauté par l’équipe du P’tit Bonheur, mentionnons notamment le populaire café du flâneur, qui accueille notamment les flâneurs du dimanche de midi à 14 h sur la terrasse Josée-Perreault durant la majeure partie de la période estivale. 

Chanteurs, conteurs, musiciens et poésie, tous les talents sont les bienvenus au sein de cette programmation permettant d’accompagner les visiteurs et d’agrémenter l’ambiance du moment. N’oublions pas la pizza qui fait la renommée de l’endroit, elle qui s’avère toujours disponible pour manger sur place chaque vendredi de l’année entre 11 h 30 et 13 h 30. L’Espace Hortense sera quant à elle l’hôtesse d’une série d’expositions touchant divers médiums en arts visuels provenant à la fois d’artistes locaux, des environs et de l’extérieur.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Pas moins de 500 voitures attendues au 20e Festival de l’auto ancienne de Richmond

6 août 2025 | 6h31

Pas moins de 500 voitures attendues au 20e Festival de l’auto ancienne de Richmond

Richmond — Le Festival de l’auto ancienne de Richmond, qui se déroule au centre-ville les 9 et 10 août, fête cette année son 20e anniversaire de création. S’il fait beau, pas moins de 500 voitures anciennes sont attendues au centre-ville de Richmond alors que l’organisation s’apprête à recevoir pas moins de 5000 visiteurs.  « Le Festival de ...

LIRE LA SUITE
Une 34e saison au musée de l’Ardoise de Richmond

3 août 2025 | 4h00

Une 34e saison au musée de l’Ardoise de Richmond

Richmond — Le musée de l’Ardoise de Richmond a entrepris dernièrement sa 34e saison. En plus de l’exposition permanente, les visiteurs pourront voir la nouvelle exposition estivale temporaire de l’artiste Béatrice Multhaupt.  L’exposition permanente Feuillets d’ardoise et tranches de vie illustre un pan méconnu du développement des ...

LIRE LA SUITE
Space Time Continuo en concert à Saint-Camille

26 juillet 2025 | 4h00

Space Time Continuo en concert à Saint-Camille

Saint-Camille - L’ensemble montréalais Space Time Continuo nous propose un rendez-vous le 27 juillet 2025 à 15 h au Centre Le Camillois avec des compositeurs italiens, tels Valentini, Merula, Carolo, Rognoni, mais aussi Polonais tels Jazerbski, qui ont grandement contribué à l’époque glorieuse de Varsovie au XVIIIᵉ siècle.  Constitué d’Amanda ...

LIRE LA SUITE