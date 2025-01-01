Le p’tit Bonheur de Saint-Camille : Un p’tit diffuseur de grande envergure

Saint-Camille — Diffuseur de longue date, célébrant ses 36 ans de fondation cette année, le Pt’tit Bonheur de Saint-Camille s’avère un diffuseur de proximité sachant tirer son épingle du jeu, pour offrir sans cesse des programmations de spectacles de grande qualité.

Ainsi, la prochaine saison, qui s’ouvrira à compter du 1er septembre prochain, proposera une série d’artistes de renoms, tels que Daniel Boucher, Ingrid St-Pierre, la formation Too many Cooks, Jorane, les Charbonniers de l’enfer et Alain François pour ne nommer que ceux-là.

Pour le directeur artistique M. Benoit Bourassa et son équipe, le défi demeure constant, année après année afin d’être en mesure de concocter et d’arrimer une pléiade de rendez-vous artistiques où s’entremêlent les genres et styles musicaux pour le plus grand bonheur de la clientèle de spectateurs.

« Je dois dire que nous sommes vraiment fiers du travail accompli depuis toutes ces années et des programmations offertes. Nous sommes un diffuseur de proximité avec une salle d’une centaine de places, ce qui nous permet d’être en lien direct avec l’artiste, une facette qui nous caractérise plutôt favorablement face aux grandes salles de la région. Nous avons une équipe de bénévoles extraordinaire et des employés des plus engagés dans la réussite de chacune de nos initiatives, c’est en grande partie ce qui assure notre succès. Je constate également qu’une relève s’installe tranquillement au sein du groupe et ce ne peut être que bénéfique pour poursuivre le travail que nous avons amorcé avec le temps. Il est toutefois évident que les besoins financiers sont de plus en plus grands et, pour notre part, nous avons fort heureusement l’appui de la municipalité et un soutien financier gouvernemental de la part du Calq, mais ça demeure quand même des situations pouvant s’avérer précaires. Il y a des pistes de solutions qui sont à l’études au sein d’associations régionales et qui seront certainement explorés le moment venu afin de porter assistance aux petits diffuseurs de spectacles, tel que nous et plusieurs autres dans notre genre. Il faut être francs, ce n’est pas évident et certains se relèvent plus lentement et plus difficilement que d’autres de la torpeur au guichet causée par la pandémie et de la relance qui s’en est suivie. », expliqua M. Bourassa.

Cela dit, ce dernier ajouta que la possibilité de présenter des spectacles à la salle le camillois, permet des options intéressantes pour l’organisme.

Parmi l’ensemble des activités chapeauté par l’équipe du P’tit Bonheur, mentionnons notamment le populaire café du flâneur, qui accueille notamment les flâneurs du dimanche de midi à 14 h sur la terrasse Josée-Perreault durant la majeure partie de la période estivale.

Chanteurs, conteurs, musiciens et poésie, tous les talents sont les bienvenus au sein de cette programmation permettant d’accompagner les visiteurs et d’agrémenter l’ambiance du moment. N’oublions pas la pizza qui fait la renommée de l’endroit, elle qui s’avère toujours disponible pour manger sur place chaque vendredi de l’année entre 11 h 30 et 13 h 30. L’Espace Hortense sera quant à elle l’hôtesse d’une série d’expositions touchant divers médiums en arts visuels provenant à la fois d’artistes locaux, des environs et de l’extérieur.