Pas moins de 500 voitures attendues au 20e Festival de l’auto ancienne de Richmond
Richmond — Le Festival de l’auto ancienne de Richmond, qui se déroule au centre-ville les 9 et 10 août, fête cette année son 20e anniversaire de création.
S’il fait beau, pas moins de 500 voitures anciennes sont attendues au centre-ville de Richmond alors que l’organisation s’apprête à recevoir pas moins de 5000 visiteurs.
« Le Festival de l’auto ancienne de Richmond a commencé il y a 20 ans. Il n’y a pas de voiture inscrite, puisque l’événement est complètement gratuit pour tout le monde. Habituellement, lorsque le temps est favorable, nous pouvons compter 500 autos lors du Festival. C’est le dimanche qui est la grosse journée », souligne Sylvie Gosselin, membre du comité organisateur.
Et dans ce secteur d’activités, la Ville de Richmond est devenue un incontournable, autant pour les voitures participantes que pour les visiteurs.
« Selon plusieurs commentaires livrés par les visiteurs, les gens apprécient Richmond parce que le Festival de l’auto ancienne se déroule au centre-ville. C’est beaucoup plus chaleureux. Ce n’est pas comme dans un stationnement où il n’y a rien. Ici, il y a la vie d’un centre-ville. On y retrouve des services comme un bar et des restaurants. Et il faut également répéter que c’est gratuit pour tout le monde », soutient Mme Gosselin, en ajoutant que la ville de Richmond est située à proximité de plus grand centre urbain.
Des gens avec leur voiture ancienne proviennent d’un peu partout, comme Granby, Drummondville, Trois-Rivières, Montréal et Québec.
C’est beaucoup par le « bouche à oreille » si le Festival est devenu aussi populaire auprès des propriétaires de voitures anciennes. « Dans notre conseil d’administration, trois personnes possèdent des voitures anciennes. Ce sont des gens qui courent ce genre d’événements. « Ils en font donc la promotion », affirme l’administratrice du Festival de l’auto ancienne de Richmond.
L’organisation a fait imprimer 10 000 dépliants cette année. « Plus de 2000 sont partis à Granby. Chaque fin de semaine, ce sont 2000 autres dépliants qui sont distribués lors d’événements. Pour toucher le plus de monde possible, nous diffusons une annonce dans un journal spécialisé qui publie toutes les dates des différents festivals à venir », explique Mme Gosselin.
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