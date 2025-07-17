Un nouveau rendez-vous artistique hebdomadaire au cœur du Carré à Danville
Danville — L’Artère D, qui a été initiée par la direction du commerce, est le fruit d’une volonté citoyenne. Ce tout nouveau rendez-vous musical a lieu en plein air, les mercredis soirs, dans la petite municipalité.
Lancés officiellement et modestement le 25 juin dernier sur l’espace de trottoir devant la chaleureuse petite boutique-épicerie située au 23 de la rue Grove, les mercredis musicaux tel qu’on les appelle gagnent non seulement en popularité au niveau des spectateurs, mais également en nombre de participants.
Notamment dotés d’un piano, généreusement offert par Mme Jessica Labrie et spécialement positionné à l’extérieur, les artistes qu’ils soient en herbes ou professionnels se livrent à des performances inspirées et bien senties pour le plus grand bonheur de l’auditoire présent. Chorales jeunesse de la MDJ au Point, chanteurs, chanteuses, accordéonistes, pianistes, violonistes, etc.
Tous sont les bienvenus lors de ces soirées thématiques et festives. Elles apportent un vent de fraîcheur qui, l’espace d’un instant, fait battre le cœur du village au rythme du talent de ses artistes.
Par ailleurs, toujours dans l’objectif de dynamiser le milieu de vie du Carré de Danville, un tout nouveau marché public estival est présent chaque dimanche de la belle saison. Ainsi, les gens peuvent à la fois fraterniser et se procurer des produits frais et/ou artisanaux entre 10 h et 13 h 30.
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