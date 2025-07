15 000 $ pour valoriser l’histoire orale et populaire dans le Val-Saint-François

Richmond — La MRC du Val-Saint-François est heureuse d’octroyer un montant total de 15 000 $ pour la réalisation de trois projets visant à mettre en valeur l’histoire orale, dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles (FIC) 2024.

L’appel de projets en histoire orale s’est terminé le 27 octobre 2024, mais, en l’absence d’une ressource en développement socioculturel, un comité d’analyse et de recommandation a été mis en place en 2025 afin d’étudier les projets reçus.

Rappelons que les objectifs du FIC-2024 visaient, entre autres, à initier la population à la méthodologie historique, à diffuser et diversifier les sujets du patrimoine historique du territoire, à accroître la participation citoyenne aux activités artistiques et culturelles, et à créer un sentiment d’appartenance par la connaissance du territoire.

Voici quelques détails sur les projets financés :

1. Avant Saint-Denis, il était une fois… (Comité culturel Saint-Denis-de-Brompton) - 5 000 $

Ce projet valorise l’histoire de Saint-Denis-de-Brompton à travers trois courts-métrages sur des figures locales marquantes. Il inclut des ateliers intergénérationnels et une exposition de photographies, visant à sensibiliser les citoyens à leur patrimoine, à impliquer les jeunes et à préserver la mémoire collective de manière vivante et accessible.

2. Prendre le train (Juliana Léveillé-Trudel, Production de brousse) - 5 000 $

Le balado Prendre le train explore la mémoire collective autour du train à Richmond, à travers des témoignages de personnes y résidant. Il s’inscrit dans une réflexion sur la mobilité durable en région.

3. L’impact de l’art sur la région (Richmond Histoire et Coopération) - 5 000 $

Ce projet vise à préserver la mémoire de deux artistes marquants de la région, Frederick S. Coburn et Mario Verdon, à travers des témoignages filmés, documents et photos. Une capsule vidéo sera diffusée dans des lieux significatifs, suivis de discussions publiques pour valoriser l’impact de l’art sur la communauté.

Le Fonds d’initiatives culturelles est possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC du Val-Saint-François dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Val-Saint-François.