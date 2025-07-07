L’exposition One for All Art s’installe en juillet à la galerie Perkins
Melbourne — Du 3 au 13 juillet 2025, l’exposition One for All Art se tiendra à la galerie Perkins, un lieu artistique unique situé au 1169, route 243, Melbourne.
Installée dans une ancienne église presbytérienne datant de 1841, cette perle architecturale possède un riche héritage historique et culturel — elle a même figuré sur le billet de 2 $ canadien entre 1954 et 1975. L’édifice a également une portée artistique importante, ayant été le lieu de culte du célèbre artiste québécois Frederick S. Coburn.
Cette exposition multidisciplinaire est le fruit d’une collaboration entre l’artiste Gerardo Labarca et son groupe Facebook One for All Art, la Galerie Perkins et l’organisme à but non lucratif Empreinte D’Art. Les visiteurs pourront y découvrir une sélection soigneusement organisée de peintures, de photographies et de sculptures, mettant en valeur le travail de plus de 40 artistes aux parcours variés.
L’événement débutera par un vernissage le jeudi 3 juillet, de 17 h à 21 h, où le public est invité à rencontrer les artistes et célébrer l’ouverture de l’exposition. Tous les artistes participants seront présents, offrant une occasion unique d’échanger directement avec les créateurs.
Après le vernissage, l’exposition sera ouverte au public les vendredis, samedis et dimanches, de 10 h à 17 h, ou sur rendez-vous, jusqu’au 13 juillet inclusivement.
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