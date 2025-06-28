L’expo-photos Coup de cœur se promène à travers la région

Une soixantaine de photos sont actuellement exposées dans la galerie de la résidence Château bel-âge, à Windsor.

Windsor — La 45e expo-photos est actuellement présentée à la galerie de la résidence Château Bel-âge de Windsor.

Le coup d’envoi de cette exposition, mise en place par le photographe professionnel Pierre Pinard, s’est déroulé le samedi 14 juin dernier. Entre autres, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et la directrice du bureau du député André Bachand, Dominique Samson-Desrochers, étaient présentes, tout comme plusieurs exposants.

« Une bonne photographie, il faut que ça raconte une histoire », s’exclame Pierre Pinard, qui a enseigné la photographie à près de 400 personnes depuis 2002.

Une soixantaine de photos sont actuellement exposées dans la galerie.

« Il s’agit donc de la 45e exposition avec mes étudiants en photographie. Ça regroupait sept étudiants, trois pour la période de l’automne et quatre pour la période d’hiver. L’expo-photos se tient jusqu’au 5 juillet à Windsor. C’est gratuit et c’est ouvert à tout le monde », précise M. Pinard.

Ailleurs

La municipalité de Saint-Claude avait demandé au photographe de mettre sur pied au mois de janvier un cours de photos pour les gens de la place par le service des loisirs.

« En février et mars, ils ont réalisé une thématique et nous avons ouvert en mai l’expo-photos à Saint-Claude, une première à l’extérieur de Windsor. Il y a eu du monde. Les gens ont bien apprécié cette exposition qui s’est tenue à la bibliothèque », de dire Pierre Pinard.

Par la suite, la présentation a été déplacée à la résidence Château bel-âge de Windsor. « J’ai ajouté quelques photos, dont certaines captées en Tanzanie par Mme Tardif, une de mes anciennes élèves. Les gens ont bien aimé », soutient le photographe.

M. Pinard négocie actuellement pour que l’exposition de photos Coup de cœur soit présentée à la fin de l’été à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Puis, si tout va comme prévu, l’exposition se transportera à Saint-Georges-de-Windsor.

2026

« L’an prochain, ce sera l’occasion de souligner le 150e anniversaire de Windsor. Nous allons revenir en arrière dans les archives. J’ai reçu de nombreux présents de personnes décédées qui m’ont laissé plusieurs photos, dont celles de la famille Greenlay », a affirmé M. Pinard.

Comme cette année, l’expo-photos aura une saveur régionale. « Je vais les promener les expositions. Je vais retourner à la bibliothèque de Saint-Claude. Nous allons aller à Saint-François. Je vais essayer d’aller à Richmond.

Ce sera aussi l’occasion de souligner par des expositions liées le 35e anniversaire des grands spectacles du Studio de danse Helene Borgia à Windsor. Une exposition sera aussi dédiée au Tournoi de hockey M13 et M15 de Windsor.