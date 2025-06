Laurent Frey, un photographe hors du commun…

Melbourne – Le photographe Laurent Frey présente ses œuvres tout au long de l’été dans l’ancien hôtel de ville de la municipalité de Melbourne, 22, avenue de Melbourne Sud, Richmond.

Sa technique est impeccable. L’aspect créatif est indéniable. La profondeur de champ n’a plus de secret pour lui. Il manie le grand-angle comme un virtuose. De toute évidence, Laurent Frey est un photographe hors du commun.

C’est Normand Tessier, le propriétaire de la galerie, qui présente son exposition « Un regard amoureux ».

« Nous avons fouillé dans mes archives. Nous avons trouvé des choses intéressantes. Nous avons dégagé une forme de constance, ce qui est souvent le cas des artistes. Ils font des choses différentes, mais avec un fil conducteur, une façon de voir le monde », souligne Laurent Frey, dans une entrevue accordée au journal Actualités – L’Étincelle.

Le lancement de l’exposition a eu lieu samedi dernier en après-midi. La galerie est accessible tout l’été, mais les visiteurs doivent s’annoncer d’avance (514 867-1070). Laurent Frey peut également procéder à des visites privées.

« Normand Tessier a passé toute sa vie dans les arts graphiques à Montréal. Il a une très grande connaissance en œuvres d’art et en scénographie. Il a été capable de mettre en scène mes photographies. Il a fait des agrandissements vraiment exceptionnels. Et il y a une cohérence dans l’exposition », soutient le photographe.

L’exposition est à la fois horizontale et verticale. Certains accrochages se retrouvent à six mètres dans les hauteurs. « Ce que l’on peut voir dans l’exposition, c’est ce qui me plaît encore aujourd’hui. Comme tous les photographes, je travaille avec la lumière. J’ai une préférence pour le clair-obscur. On dévoile le sujet avec des passages très lumineux jusqu’à des passages très sombres. C’est presque de la sculpture. Un peu comme le faisait Rembrandt », précise M. Frey.

En fait, le monde entier l’intéresse. Il expose une variété de sujets. « Il y avait un défi de mettre en scène en même temps des portraits, des paysages et des photographies de spectacle. Nous avons réussi une belle organisation de l’espace », de dire celui qui est également chargé de projet à la Corporation du pays de l’Ardoise.

« La photo pour moi, depuis le début il y a quarante ans, c’est une façon de me placer en position de contemplation du monde de façon très positive, très reconnaissante. Ce sont des émotions fortes d’admiration. Pour moi, c’est plus facile avec un appareil photo parce que je suis un peu timide », avoue le photographe émérite, mais autodidacte.

« Pour prendre une bonne photo, il faut bien connecter avec le sujet », termine Laurent Frey.