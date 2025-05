Plus de 40 artistes au Salon empreinte d’art de Melbourne

Melbourne — Plus de 40 artistes de divers horizons exposeront leurs créations lors du troisième Salon empreinte d’art, qui se tiendra du 6 au 8 juin à la galerie Perkins, au 1169 de la route 243.

L’exposition se tiendra sur les deux étages de la galerie ainsi que dans le jardin adjacent. « C’est donc une année record en ce qui a trait au nombre d’artistes participants. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront découvrir et acquérir des œuvres variées comme de la peinture, de la sculpture, de la photographie et de la création de mode. Le Salon se veut un moment de partage, de découverte et de célébration de l’art sous toutes ses formes, avec l’ambition de marquer les esprits autant dans la communauté artistique que dans le grand public », de dire la directrice, Rebecca Taylor.

Sur invitation, un vernissage aura lieu le vendredi 6 juin. Le salon sera ouvert au public le samedi (de 11 h à 17 h) et le dimanche (de 11 h à 16 h).

Artiste invitée d’honneur

Cette année, c’est Pascale Bouchard qui agira comme artiste invitée d’honneur. « L’art, pour moi, va bien au-delà des couleurs et des formes. C’est un pont vers l’humanité, un espace d’expression et de connaissance de soi. En tant qu’enseignante dans l’âme, je ressens ce profond désir de transmettre, d’accompagner et d’éclairer le chemin des autres artistes. Ici, au Québec, notre monde artistique mérite d’être mieux connu et reconnu. Je vous invite à venir découvrir une magnifique diversité de talents et à rencontrer l’artiste derrière chaque œuvre », de dire Mme Bouchard.

Elle a choisi la cause qui sera soutenue cette année. Une partie des ventes d’œuvres sera remise à la Société québécoise du cancer, une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

La programmation sera enrichie par des démonstrations artistiques en direct. Ainsi, Pascale Bouchard proposera une démonstration de peinture à l’encaustique le samedi et le dimanche.

Denis Groleau présentera les étapes de création de ses sculptures en pierre durant tout le week-end.

Finalement, le samedi, Chaka Chikodzi dévoilera ses techniques de réparation et de polissage de sculpture en pierre.