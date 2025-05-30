Plus de 40 artistes au Salon empreinte d’art de Melbourne
Melbourne — Plus de 40 artistes de divers horizons exposeront leurs créations lors du troisième Salon empreinte d’art, qui se tiendra du 6 au 8 juin à la galerie Perkins, au 1169 de la route 243.
L’exposition se tiendra sur les deux étages de la galerie ainsi que dans le jardin adjacent. « C’est donc une année record en ce qui a trait au nombre d’artistes participants. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront découvrir et acquérir des œuvres variées comme de la peinture, de la sculpture, de la photographie et de la création de mode. Le Salon se veut un moment de partage, de découverte et de célébration de l’art sous toutes ses formes, avec l’ambition de marquer les esprits autant dans la communauté artistique que dans le grand public », de dire la directrice, Rebecca Taylor.
Sur invitation, un vernissage aura lieu le vendredi 6 juin. Le salon sera ouvert au public le samedi (de 11 h à 17 h) et le dimanche (de 11 h à 16 h).
Artiste invitée d’honneur
Cette année, c’est Pascale Bouchard qui agira comme artiste invitée d’honneur. « L’art, pour moi, va bien au-delà des couleurs et des formes. C’est un pont vers l’humanité, un espace d’expression et de connaissance de soi. En tant qu’enseignante dans l’âme, je ressens ce profond désir de transmettre, d’accompagner et d’éclairer le chemin des autres artistes. Ici, au Québec, notre monde artistique mérite d’être mieux connu et reconnu. Je vous invite à venir découvrir une magnifique diversité de talents et à rencontrer l’artiste derrière chaque œuvre », de dire Mme Bouchard.
Elle a choisi la cause qui sera soutenue cette année. Une partie des ventes d’œuvres sera remise à la Société québécoise du cancer, une cause qui lui tient particulièrement à cœur.
La programmation sera enrichie par des démonstrations artistiques en direct. Ainsi, Pascale Bouchard proposera une démonstration de peinture à l’encaustique le samedi et le dimanche.
Denis Groleau présentera les étapes de création de ses sculptures en pierre durant tout le week-end.
Finalement, le samedi, Chaka Chikodzi dévoilera ses techniques de réparation et de polissage de sculpture en pierre.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L’artiste Line Blouin expose à Val-des-Sources
Val-des-Sources - Le Centre des femmes Le Point d’ancrage de Val-des-Sources a officiellement lancé sa nouvelle saison d’expositions le samedi 19 septembre dernier, à l’occasion du vernissage de l’exposition « Je m’en ferai un territoire souverain », de Line Blouin. Cette dernière présentera jusqu’au 21 octobre prochain, des ...LIRE LA SUITE
La Poudrière : des 5 à 7 à guichet fermé tout l’été
Windsor — Les Jeudis 5 à 7 en chansons présentés au Parc historique de la Poudrière de Windsor ont connu un succès spectaculaire ; en effet, durant tout l’été, l’activité s’est déroulée à guichet fermé. « Tous les spectacles présentés entre le 23 juin et le 10 septembre ont affiché complet, témoignant de ...LIRE LA SUITE
RAVIR présente son 5e Court-Circuit d’art à travers les Sources
Val-des-Sources — Le jeudi 17 septembre dernier, l’Espace culturel de la bibliothèque de Val-des-Sources accueillait le vernissage de l’exposition du Court-Circuit d’art. Présenté du 10 septembre au 7 octobre prochains, ce collectif rassemble les créations des 16 artistes en arts visuels qui ouvriront les portes de leur atelier au ...LIRE LA SUITE