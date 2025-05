Un été vibrant d’expérimentations artistiques au Centre Yvonne L. Bombardier

Valcourt — Cet été, le Centre d’exposition Yvonne L. Bombardier présente le travail de deux artistes tournées vers l’expérimentation. Luce Meunier, avec Crues, amène le visiteur à la rencontre de grands formats qui présentent le fruit de plusieurs années d’expérimentations en peinture. Avec Matière refuge, Véronique Buist propose quant à elle une incursion dans l’univers de la fibre, à travers des œuvres alliant la fabrication de papier et la broderie. Chacune à leur manière, les artistes réinventent la façon qu’elles ont d’utiliser leur médium de prédilection, en accordant une place centrale au processus de création.

Luce Meunier présente Crues, une exposition qui rassemble des œuvres produites par l’artiste au cours des 10 dernières années, présentées à travers le regard de la commissaire Sylvie Lacerte. Sans agir directement sur les toiles, l’artiste laisse le temps et les éléments agir par eux-mêmes.

La fonte des balles de neige et l’effet des éponges révèlent une géométrie organique tantôt composée de taches légères et diluées, tantôt de traces intrigantes, comme si notre vision se troublait. Son processus, semblable à une démarche scientifique, demande de faire des expérimentations et de noter les observations.

Avec Matière refuge, Véronique Buist invite à une immersion dans un univers où la matière se fait abri, protection et espace de contemplation. À travers la fabrication artisanale du papier et la broderie, l’artiste explore des paysages sensibles qui nourrissent l’imaginaire. Les œuvres sont des rappels de lieux où l’on peut se poser, invitant les gens à voir le processus transformateur, comme le doux retrait d’une vague.

