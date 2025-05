Le Point d’ancrage de Val-des-Sources présente les œuvres de Sylvie Desrosiers

Val-des-Sources - Le jeudi 8 mai dernier, le Centre des femmes Le point d’ancrage, situé sur 395A de la 1re avenue à Val-des-Sources, ouvrait ses portes au grand public dans le cadre du vernissage en formule 5@7 de l’artiste Sylvie Desrosiers.

Cumulant une feuille de route impressionnante où l’écriture a occupé une place prépondérante durant sa carrière, notamment grâce à la rédaction d’environ cinquante romans, aux implications créatives dans des revues (Magazine Croc), à la télévision et au cinéma, Mme Desrosiers est assurément une femme qui maîtrise l’art du verbe et des mots.

Toutefois, voilà qui n’est pas le seul médium d’expression dont cette dernière possède le talent. En effet, ayant découvert le dessin très jeune et poursuivi des études en arts visuels, Sylvie Desrosiers a quelque peu mis sa passion de côté, préférant se concentrer sur son travail dans le milieu littéraire.

Mais voilà que, depuis quelques années, l’artiste est revenue à ses crayons et celle-ci puise particulièrement son inspiration auprès d’animaux, tels que les chiens, les chats et les chevaux, en plus d’inclure également l’aspect des paysages à tout cet amalgame d’expression artistique.

Voilà donc quelques lignes pouvant résumer de manière très sommaire, on en convient, l’univers qui se retrouve sur les murs de la salle d’exposition du Centre des Femmes jusqu’au 4 juin prochain.

Les heures d’ouverture sont les mercredis de 13h30 à 16h30. Pour plus d’informations : lepointdancrage.ca .

«Au cœur de son plan d’action et dans son approche de soutien auprès des femmes dans leur démarche personnelle d’actualisation de leur plein potentiel, Le Point d’ancrage de Val-des-Sources offre gracieusement aux femmes des MRC des Sources et du Val Saint-François un espace d’exposition mensuelle, et ce, sur une base annuelle depuis 2021.» mentionne le Centre des femmes, le Point d’ancrage.