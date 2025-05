Le festival Masq’Alors dévoile sa programmation 2025

Saint-Camille — La 9e édition du festival biennal Masq’Alors, se déroulera du 31 mai au 8 juin prochains dans la petite municipalité de Saint-Camille.

Pour l’occasion, le comité organisateur du seul festival en Amérique du Nord entièrement consacré à l’art du masque propose à ses festivaliers une programmation diversifiée, haute en couleur, portant un regard indéniable et ludique sur l’art international du masque et les cultures qui s’y rattachent.

Prenant son envol de la Meunerie du village voisin à Saint-Adrien le samedi 31 mai, le festival officialisera son ouverture 2025 à 20 h avec un spectacle de type « Talent chaud » spécial mascarade de Masqu’alOFF.

La troupe Les Broches à foin animera cet évènement, qui sera une occasion unique pour les artistes en herbe de monter sur scène et d’y interpréter un numéro. Pour participer, il suffit de s’inscrire à l’adresse courriel [email protected].

La programmation 2025 prévoit des expositions, des rencontres festives, des projections, des représentations, des ateliers, des contes, un dîner thématique, des spectacles, des tables rondes ainsi qu’un défilé. « Le festival Masq’alors ! vous convie à une série d’activités festives et rassembleuses qui feront battre le cœur de Saint-Camille. »

Le jeudi 5 juin, le P’tit Bonheur accueillera le vernissage et le gala « Bas les masques ». Le dimanche, place à la création avec un atelier familial de confection de masques, suivi du traditionnel défilé masqué en collaboration avec les artistes de LaboKracboom. Enfin, pour clore le festival en beauté, on se retrouve pour une soirée Kino et slam où l’imaginaire se déchaîne à travers courts-métrages et paroles percutantes de nos invités et de l’équipe masquée. » Faisait-on notamment état dans la note de presse rendue disponible aux médias.

Bien entendu, comme il s’avère difficile de détailler précisément chacune des activités du festival, il est possible de consulter la programmation complète sur la page du festival à l’adresse www.masqalors.ca.