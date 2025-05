Concert hors-série des Amis de l’orgue de l’Estrie à l’église de Saint-François-Xavier

St-François-Xavier-de-Brompton — Le dimanche 25 mai prochain à 14 h, il y aura à l’église de Saint-François-Xavier un concert d’orgue pour célébrer le 140e anniversaire de la paroisse.

L’organiste invité est Kévin Paradis. Né en Roumanie et adopté par une famille du Québec, il est titulaire des orgues des paroisses Saint-Théodore-d’Acton (2014), Sainte-Bibiane de Richmond (2021) et, tout récemment, de l’église Saint-André-d’Acton (2024).

Son initiation à l’orgue a débuté à l’âge de 6 ans. Il est maintenant souvent appelé à accompagner plusieurs solistes à divers endroits dans la grande région de Montréal.

De plus, Kévin Paradis s’intéresse et s’engage dans la facture d’orgue dans plusieurs églises au Québec, le tout mentoré par Jean-Félix Bellavance et par Jean-Sébastien Dufour des Ateliers Bellavance.

Les personnes présentes pourront entendre des œuvres de Buxtehude, Stanley, Mendelssohn, Bédard et une improvisation de M. Paradis lui-même !

Les billets sont vendus à la porte au coût de 20 $ pour les adultes, de 10 $ pour les étudiants avec carte. C’est gratuit pour les 12 ans et moins.

Les billets en prévente sont disponibles sur le site de la Route des concerts : www.laroutedesconcerts.com