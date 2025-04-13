Appel à projets citoyens pour animer le bureau touristique du Pays de l’ardoise
Richmond — La Corporation du Pays de l’ardoise lance un appel à projets visant à animer le bureau touristique situé à Richmond. Cette initiative unique encourage la participation citoyenne pour créer des expériences innovantes et attractives à destination des visiteurs.
Le bureau touristique à Richmond, géré par la Corporation du Pays de l’ardoise, invite les résidents, les artistes et les associations à soumettre leurs idées pour valoriser le patrimoine, la culture et les attraits de la région. Qu’il s’agisse d’événements, d’initiatives écotouristiques, de parcours thématiques ou d’activités immersives, toutes les propositions sont les bienvenues.
Les citoyens doivent proposer des projets qu’ils réaliseront eux-mêmes, en s’impliquant activement dans leur mise en œuvre. Ces projets doivent avoir le bureau touristique comme point d’ancrage.
Afin d’aider les citoyens à développer leurs projets, Géraldine Lansiaux, mandatée par Tourisme Cantons-de-l’Est, apportera son expertise et son accompagnement tout au long du processus de création et de mise en œuvre. Les citoyens sont invités à la contacter pour soumettre leur projet jusqu’au 20 avril à l’adresse : [email protected].
« Nous croyons que les habitants de Richmond ont une connaissance et une passion uniques pour leur ville. Cet appel à projets leur donne l’opportunité de mettre en valeur à leur manière ce qu’ils aiment de Richmond et ainsi contribuer au rayonnement touristique local », déclare Raymonde Brossard, présidente du conseil d’administration de la Corporation du Pays de l’ardoise.
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