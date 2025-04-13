Le Centre des femmes, le point d’ancrage, présente une exposition de photos

Une exposition de photos mettant en scène 18 femmes de la région est présentement ouverte au public pour se poursuivre tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30 jusqu’au 28 avril prochain.

Val-des-Sources — Une exposition de photos présentée sous forme de reproduction statuaire et mettant en scène 18 femmes de la région est présentement ouverte au public pour se poursuivre tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30 jusqu’au 28 avril prochain.

L’exposition artistique se déroule dans les locaux du Centre des femmes, le point d’ancrage situé au 395A de la 1re avenue à Val-des-Sources.

Les œuvres sont réalisées par le photographe bien connu, Claude Dupont de Saint-Adrien.

Qu’il s’agisse d’une sculpture antique ou moderne, nue ou vêtue, en ruine ou entière, les personnifier a amené ces femmes dans différentes facettes de leur rapport au corps et à leur histoire de vie. Pour certaines, ce fut un dépassement.

Pour d’autres, cela représente la concrétisation d’une fantaisie, voire même un espace de pacification dans leur relation avec leur propre corps. S’exprima entre autres choses l’organisme.

Le vernissage de cette exposition à eu lieu en formule 5 à 7 le jeudi 3 avril dernier. Ce fut assurément un moment très privilégié pour les personnes présentes, qui ont pu s’entretenir avec le prolifique photographe, de même qu’avec quelques-unes des femmes ayant servi de modèles.